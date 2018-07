Sikkerhetsskandale og lavere brukervekst rammer Facebook kraftig

Facebook opplyser at overskuddet steg med 31 prosent i andre kvartal til 5,1 milliarder dollar (41,6 millarder norske kroner). På samme tid i fjor hadde det sosiale nettverket et overskudd på 2,9 milliarder dollar.

Facebook hadde ikke like mange brukere som forutsett i årets andre kvartal.

Dette er første gang Facboook oppnår dårligere resultater enn antatt på tre år, noe som har ført til fall i aksjene.

Zuckerberg har tapt penger

På forhånd var det ventet at den månedlige brukerveksten ville øke 2,25 prosent fra første kvartal til 2,25 milliarder aktive brukere på Facebook i andre kvartal.

Veksten stoppet imidlertid på 2,23 milliarder brukere.

Salget endte på 13.23 milliarder dollar (108 milliarder norske kroner), og ikke 13.33 milliarder dollar som analytikere i Thompson Reuters hadde spådd.

Grunnleggeren av Facebook, Mark Zuckerbeg, skal ha tapt 16,8 milliarder dollar (135 milliarder kroner) i løpet av natten. Det tilsvarer en femtedel av formuen hans.

Zuckerberg har 17% eierandel i Facebook. Før dagens aksjefall var han god for 86,5 milliarder dollar, som tilsvarer 703 milliarder kroner, ifølge Bloomberg.

Reaksjonene på Twitter har ikke latt vente på seg.

Dyr sikkerhetssatsing

Månedlige aktive bruker på Facebook har økt med 11 prosent sammenlignet med året før. Men veksten har vært liten i USA og Europa, som er selskapets viktigste markeder for annonser og reklame.

Annonseinntektene til Facebook økte med 42 prosent, men en sterk vekst i driftskostnader la en demper på dette.

Lederen av selskapet, Mark Zuckerberg, uttalte i 2017 at Facebook vil gjøre en innsats for å slå ned på falske nyheter og hatuttalelser på Facebook i kjølvannet av Cambridge Analytica-skandalen i vår. Selskapet ville ansette 20.000 nye personer til å ta hånd om problemene.

– Vi investerer så mye i sikkerhet nå at det vil ha innvirkning på profitten vår, skrev Mark Zuckerberg i en post på nettverket han fant opp.

Kritikken av Facebook har vært vedvarende. Tidligere denne sommeren ble det kjent at Facebook ga 61 selskaper tilgang til personlig brukerdata i et halvt år etter at de hadde uttalt at de hadde sluttet med det i 2015.

Instagram i vekst

Oppkjøpet av Instagram i 2012, viser seg å ha vært en smart investering, og bildedelingsappen er en viktig plattform for annonser for Facebook.

Instagram har mer enn én milliarder brukere, og appen fortsetter å vokse.

– Instagram har blitt et monster når det gjelder brukervekst og engasjement, skrev Rich Greenfield, analytiker i BTGIG i en rapport.

Likevel ble Instagrams vekst dempet av en kostnadsøkningene til Facebook. Zuckerberg selv sier også at investeringen i utviklingen av IGTV, en flate hvor man kan dele lengre videoer, har vært en stor utgift for selskapet hans, ifølge Facebook-posten.