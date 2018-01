Sikkerhetsrådet holder hastemøte om Iran

Møtet skal holdes klokken 15.00 fredag ettermiddag, opplyser Kazakhstans FN-delegasjon. Det sentralasiatiske landet leder for tiden Sikkerhetsrådet.

Russland har kritisert USAs initiativ for å ta opp situasjonen i Iran i rådet, og det var uklart om russerne eller noen andre ville forsøke å hindre møtet.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley varslet allerede tirsdag at hun ville be Sikkerhetsrådet holde et krisemøte om Iran. Da hadde over 20 mennesker mistet livet i demonstrasjoner og opptøyer mot myndighetene i flere iranske byer siden 28. desember.

Store menneskemengder demonstrerer til støtte for Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei. Foto: MOHAMMAD ALI MARIZAD / AFP

Onsdag og torsdag var det massemønstringer i flere byer til støtte for regimet, og siden har det hersket usikkerhet om hvorvidt den gryende protestbølgen er over.

Torsdag var sikkerhetsstyrkene tungt til stede i Teherans gater, og aktiviteten på sosiale medier antydet at protestene er dempet også i provinsene.