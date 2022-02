Sikkerhetsrådet fordømmer invasjonen: - Stopp troppene dine

Hastemøtet i FNs sikkerhetsråd begynte med en svært følelsesladd appell fra FNs generalsekretær Antonio Guetteres.

– Jeg har bare en ting å si fra dypet av hjertet mitt: President Putin: Stopp troppene dine fra å angripe Ukraina. Gi fred en sjanse. For mange mennesker er allerede døde, sa han.

Det var et preget Sikkerhetsråd som møttes i natt.

– Dette er det mest triste øyeblikket i min tid som generalsekretær, sier Gueterres.

Alle landene i Sikkerhetsrådet tok sterkt avstand fra utviklingen i Ukraina. Bare Kina ba alle parter avstå fra videre handlinger og appellerte ikke bare til Russland

Full krangel

– Russland-ambassadøren bekreftet nettopp at han president har erklært krig mot mitt land, sa Ukrainas FN-ambassadør Sergiy Kyslytsya og bønnfalt Russland om å stoppe angrepet.

Det brøt ut åpen krangel mellom Ukrainas og Russlands FN-ambassadører mot slutten av møtet da Kyslytsya ville at hans russiske kollega skulle bekrefte at en militæroperasjon er i gang i landet hans.

– Dette er ikke en krig, men en spesiell militæroperasjon i Donbass, sa FN Ambassadør Vasily Nebenzya fra Russland.

Så tok USAs Linda Thomas Greenfield tok ordet:

– Dessverre, men vi har sittet her har president Putin beordret det siste skrittet. Mens vi sitter her og søker fred, leverte Putin en beskjed om krig, sier hun. Greenfield mener Putin mener han slik viser at han ikke har noen respekt for FNs sikkerhetsråd

Norge viktig rolle

– Dette er en svært alvorlig nødssituasjon, og Russland alene er ansvarlig.

– Stopp krigen, sa han. Det er for sent å snakke om deeskalering. Presidenten har erklært krig, sier Ukrainas FN-ambassadør.

Også Norges FN-ambassadør Mona Juul snakket til forsamlingen i natt. Hun la vekt på Norge, som for tiden har en av plassene i SIkkerhetsrådet, står sammen med Ukraina i dette:

– La meg konkludere igjen ved å understreke Norges støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet innenfor de internasjonale anerkjente grensene, avsluttet hun sitt innlegg med.