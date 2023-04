– Se for deg at dere etter en fest har sex på panseret av en Tesla. Dette uten å vite at bilen gjør opptak underveis og at noen kan se på opptaket, sier teknologi- og sikkerhetsekspert, Torgeir Waterhouse.

Mellom 2019 og 2022 skal en gruppe Tesla-ansatte ha delt private opptak fra kamerasystemet i bilene som underholdning på kontoret.

Det kommer frem i flere samtaler Reuters, har gjort med tidligere ansatte hos Tesla.

Ifølge kildene Reuters har snakket med ble det delt klipp med alt fra morsomme hunder i bilene, til nakenhet og bilulykker.

Det er i dag cirka 110 000 Teslaer på norske veier. Tesla har ikke ønsket å kommentere om noen av videoene kan ha vært lekket fra noen av disse.

Teslas presseteam i Norge er tilsendt kritikken som kommer frem i artikkelen. De ønsker ikke å kommentere denne.

Waterhouse mener det er liten sansynlighet for at videoer fra norske biler skal ha kommet på avveie.

SER DEG: Det er videoer fra bilenes egne kamerasystemer som skal ha blitt brukt som underholdning på Tesla-kontoret. Foto: ALY SONG / Reuters

Skal være delt med mange

Videoene, som flere var av privat karakter, skal ha blitt spredd mellom Tesla-ansatte ved et kontor i San Mateo, California.

Spesielt en video skal ha spredd seg raskt blant de ansatte.

I videoen kan man se en bil som kjører i høy hastighet i et boligområdet. Bilen treffer ett barn på sykkel.

Noen av meldingene med opptak fra private biler ble kun delt mellom to ansatte, mens andre ble delt med mange, ifølge Reuters.

FLERE KAMERAER: En standard Tesla Model Y har åtte kameraer rundt bilen. Disse aktiveres når bilen oppdager fare. Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

På Tesla sine nettsider skriver de at opptak fra kameraene i bilen er anonymisert.

Likevel sier flere av de ansatte Reuters har snakket med at man enkelt kunne se hvor opptakene var gjort.

Dermed kan også eiernes bosted avsløres.

Noen av opptakene skal også ha vært såpass detaljerte at det kunne være mulig å identifisere enkeltkunder.

Opplysninger Tesla samler inn Ekspandér faktaboks Ifølge Tesla kan de samle inn tre hovedtyper av informasjon knyttet til bruken av produktene, tjenestene eller deg. Informasjon fra eller om deg

Informasjon fra eller om Tesla-kjøretøyet ditt

Informasjon fra eller om Tesla-energiproduktene dine For at kameraopptak skal deles med Tesla må man samtykke for datadeling, det skrive tesla på sine nettsider. Disse kan Tesla dele opplysningene dine med: Tjenesteleverandører, forretningspartnere og tilknyttede selskaper.

Tredjeparter du har godkjent

Andre tredjeparter når loven krever det Du kan lese mer om ditt personvern hos Tesla her. Kilde: Tesla

– Klart brudd på tillit

Ifølge Waterhouse har man lenge mistenkt at diverse selskaper har kunnet hente ut videoer kundene ikke har samtykket til å dele.

Derfor er han ikke overrasket over avsløringene om Tesla-videoer på avveier.

– Det er et klart brudd på tilliten mellom Tesla og kundene deres. Selv om de ansatte ikke har rett til å ta ut disse videoene, viser dette at de likevel har hatt muligheten til det, sier han.

At det på stadig flere av redskapene vi bruker i hverdagen finnes muligheter for å overvåke oss, mener han vil bli en del av fremtiden.

POPULÆR: Siden Teslaen kom til Norge i 2013 har den blitt et populært valg blant norske bilkjøpere. Foto: FLORENCE LO / Reuters

Flere grader

Hvor alvorlig er dette tilfelle hvor Tesla-ansatte har sett på private videoer fra bilene de selger?

– Det er flere grader her. En ting er videoer som tilsynelatende uproblematiske. Det kan oppleves som mindre alvorlig. Det som er veldig alvorlig er at tilliten her er brutt og at videoer av problematisk karakter kommer på avveier.

Er det grunn til bekymring?

– Det er grunn til å tro at slike problemstillinger vil tas mer på alvor fremover, sier Waterhouse.

– Men, det vil alltid være noen som forsøker å misbruke systemet, så lenge det er mulig, følger han opp.

Waterhouse mener derfor det er viktig med gode rutiner, riktig teknologi og strengt regelverk.

Torgeir Waterhouse mener selskaper som Tesla må skjerpe rutinene for unngå lignende tilfeller. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

Ikke veldig bekymret

Generalsekretær i Norsk Elbilforening, Christina Bu, mener lekkasjene Reuters har avdekket er et klart brudd på personvernet.

Hun mener at du som forbruker bør kunne forvente at bilbransjen generelt tar slike personvernspørsmål på alvor.

– Det kan virke som dette er noen utro tjenere som har gjort i USA. Det er ekstremt viktig at slike data behandles riktig, sier hun.

Bu forteller at de i Elbilforeningen gjentatte ganger løfter personvern som tema i møte med bilbransjen. Hun mener ikke man trenger å være veldig bekymret.

– Dette er veldig nytt. Jeg tror ikke det er spesiell bekymring knyttet til opptak fra elbil, men en generell bekymring til samfunnet med tanke på hvor mye data vi deler av oss selv, sier hun.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Foto: Norsk elbilforening

Saksøkt etter avsløringene

Etter avsløringen av videodelingene har en mann i San Francisco valgt å saksøke selskapet.

Mannen saksøker selskapet med beskyldninger om at Tesla blant annet har krenket privatlivets fred.

Han hevder at Tesla-ansatte var i stand til å få tilgang til bildene og videoene for det han kaller usmakelig og ugrei underholdning.

Advokaten til Tesla-eieren sier i en uttalelse til Reuters at hans klient var «rasende over ideen om at Teslas kameraer kan brukes til å krenke familiens privatliv»

FANGER OP TRUSLER: Kameraene på Teslaene skal fange opp potensielle trusler rundt bilen. Foto: Beck Diefenbach / Reuters

Skal ikke kunne deles med Tesla

Ifølge Atle Årnes, fagdirektør teknologi i Datatilsynet, er det nederlandske datatilsynet som er ansvarlig myndighet for personvernsaker hvor Tesla er involvert.

Ifølge Årnes vil de sju kameraene rundt bilen lagre det de tar opp internt i bilen. Disse skal Tesla med få unntak ikke ha tilgang til.

Kjøretøyets standard setting vil være å lagre det siste minuttet med kameraopptak, som eier kan øke til maksimalt 10 minutters. Bildene blir lagret i kjøretøyet, som har vært tilfellet hele tiden, og kan ikke deles med Tesla, sier han.