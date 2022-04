Shanghais innbyggere gjerdes inn for å begrense smitten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Millionbyen Shanghai er under full nedstenging. Omikron-varianten har skapt den mest utfordrende situasjonen i landet siden koronautbruddet i Wuhan i 2020.

I snart én måned har gatene i Kinas største by vært folketomme – bortsett fra hvitkledde smittearbeidere som nå sperrer inn boligblokker og gater hvor det er registrert smitte.

To meter høye grønne gjerder settes opp rundt i byen for å hindre at folk skal komme seg ut for å spre viruset videre, ifølge Reuters.

Så lenge én person er smittet i en boligblokk, skal dette være nok til å gjerde inn hele eiendommen.

– Dette er så respektløst mot menneskene som bor i bygningene. Det brukes metallgjerder som sperrer folk inne som dyr, skriver en person på plattformen Webio.

I motsetning til de fleste andre land i verden, fører Kina en nulltoleranse mot koronasmitte.

Dette innebærer svært strenge tiltak for å få bukt med utbruddene, som nå får Shanghais innbyggere til å protestere mot de tøffe forholdene.

GJERT INN: En bolig er inngjerdet av myndighetene, hvor koronasmitte er registrert. Foto: JACQUELINE WONG / Reuters

Kamp om viral video

Kinas økonomiske hovedstad lider nå under store tap, når flesteparten av de 25 millioner innbyggerne er beordret til å holde seg hjemme til smitten er under kontroll.

Samtidig som smitten stiger, øker også problemene av tiltakenes ulemper.

Flere har vanskeligheter med å skaffe seg mat og helsehjelp. I tillegg er familier splittet, flere har mistet jobben og tjenestemenn kan tvinge borgere inn i karantene.

Misnøyen har samlet flere innbyggere på nettet.

Denne uken ble en seks minutters lang video publisert, som med kunstnerisk drone-video, viser befolkningens protester og utfordringer med nedstengingen.

Ifølge BBC forsøkte kinesiske myndigheter å blokkere videoen, men det var lettere sagt enn gjort.

En kort stund kunne det kanskje se ut til at det var innbyggerne selv som kontrollerte det ellers hardt sensurerte nettet. Så fort videoen ble fjernet, svarte internettborgerne med å laste den opp igjen gjentatte ganger.

Videoen har fått navnet «Aprils stemmer».

– Jeg har ikke noe vann å drikke. Finnes det fortsatt butikker i Shanghai? spør en i videoen.

Andre sier de har gått dagevis uten mat.

– Send oss leveranser! Send oss leveranser! sier en annen.

I tillegg har videoer som «Do You Hear The People Sing?», en protestsang fra Les Misérables, gått en stor gang på det kinesiske nettet.

Ifølge Reuters hadde den lørdag over 90 millioner omtaler på den kinesiske appen WeChat.

FÅ I GATENE: Helsearbeidere på jobb i Shanghais gater. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Mener lockdown dreper flere enn viruset

Fredag ble det registrert over 20.000 smittede i Shanghai. Et hopp fra litt over 15.000 tilfeller fra dagen før.

Danske DR har snakket med flere av innbyggerne i byen.

– Verden må vite om Shanghai. Shanghai protesterer mot dårlig håndtering, og folket her tror ikke lenger på nulltoleransen for smitte i koronapolitikken, sier Meng til mediehuset, som ikke ønsker å bruke fullt navn.

NEDSTENGT: Lys fra leiligheter i Jing'an-distriktet i Shanghai, hvor de fleste er beordret til å holde seg hjemme. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Etter byen stengte ned for snart 30 dager siden, har 39 mennesker mistet livet av koronaviruset.

Kina klarte i stor grad å holde smitten i sjakk etter nedstengingen i 2020.

Men med den nye omikron-varianten som er mer smittsom og mindre dødelig, er det vanskeligere å få innbyggerne med på laget, sier Tao – en annen innbygger i Shanghai.

– Nedstengingen dreper flere mennesker og skaper flere helseproblemer enn viruset selv. For ikke å snakke om de psykiske problemene som rammer alle oss, som ikke kan leve normale liv, sier han til DR.