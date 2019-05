Shane og Marc er historiske i Asia

Til lyden av applaus og jubelrop frå vener og familie, fekk to likekjønna par inngå ekteskap i Taiwan fredag. Dei er dei første homofile og lesbiske som offisielt giftar seg i Asia, etter at landet legaliserte likekjønna ekteskap 18. mai i år.

Amber Wang og Kristin Huang, og Marc Yuan og Shane Lin var dei som var aller først ut.

Shane Lin og Marc Yuan vart dei første likekjønna som inngjekk ekteskap i Asia. Foto: Sam Yeh / AFP

– Eg er så stolt over at Taiwan er det første landet i Asia som gjer dette. Taiwan går føre som eit døme, sa Huang til CNN etter at ho offisielt fekk si kone.

Har venta i fire tiår

Chi Chia-wei har venta i mange år på denne dagen. Som ein av dei første til å stå fram som homofil i Taiwan, har Chi jobba for å legalisere likekjønna ekteskap sidan 80-talet.

– Eg har førebudd meg på denne dagen, og det tok ei stund før dagen kom. Men eg visste det kom til å skje, seier han.

LGBT-aktivist Chi Chia-Wei har venta i mange år på denne dagen. Foto: Sam Yeh / AFP

Han var på plass under bryllaupa, kledd i ein raud dress med regnbogefarga bamsar sydd på. Han fekk også signere som vitne for begge ektepara, med pennen som president Tsai Ing-wen brukte til å signere den nye ekteskapslova med berre ei veke tidlegare.

Pennen var ei gåve til Chi frå presidenten, med eit notat der det stod «må kjærleik foreine alle i landet»

Chi Chia-wei signerte som vitne på ekteskapspapira til Marc Yuan og Shane Lin. Foto: Sam Yeh / AFP

– Ein mørk dag

I ein forstad til hovudstaden Taipei, vart eit nytt politisk parti skipa same dag som dei første likekjønna para sa ja til kvarandre. Eit parti som har som mål å endre ekteskapslova.

Sun Chi-Cheng står bak det nye partiet, og sa til dei frammøtte at likekjønna ekteskap var eit svik mot veljarane.

Majoriteten av innbyggjarane ønsker det ikkje, ei avrøysting blant menneska i Taiwan i 2018, viste at 69 prosent av dei som svarte ikkje ville at likekjønna ekteskap skulle bli lovleg.