Setter inn militæret mot kulda

Det såkalte «Beistet fra øst», et teppe av iskald luft fra Sibir, i kombinasjon med stormen «Emma», har ført til totalt snøkaos i Storbritannia de siste dagene.

Nå har folk i deler av England, hele Skottland, Irland og Wales fått beskjed om å unngå å reise, med mindre det er helt nødvendig, skriver avisen The Telegraph.

Satt inn militæret

Snøværet rammer også det britiske veinettet kraftig. Fedag morgen ble militæret sendt ut som redningsmannskap for å hjelpe til å få løs tusenvis av biler fra snømengdene.

Over hundre mennesker ble natt til fredag sittende fast på veien i bilene sine på grunn av snø, ifølge The Telegraph. Fredag morgen ble det meldt at noen kunne forlate bilene etter hjelp fra militære, etter en lang og kald natt.

Thomas Hamilton var en av dem som ble sittende i fast i flere timer. Han kom seg til slutt løs på grunn av noen få «velgjørere» som hjalp ham å dytte bilen.

– Det er ganske vanskelig å beskrive dette, hele scenarioet var litt apokalyptisk. Det er ingen beredskapstjenester, ingen veier som er strødd, og det er faktisk ikke så utrolig dårlig vær. Men mangelen på for eksempel grus gjør at hundrevis av lastebiler og biler ligger strødd utover. Det er ganske ekstraordinært, forteller Hamilton til The Telegraph.

SNØSTORM: En brøytebil er på vei for å få løs en lastebil fra snøen. Snø og vind skaper vanskeligheter for britisk trafikk. Foto: Darren Staples / Reuters

Tusenvis uten strøm

I Sørvest-England er det nå utstedt et sjeldent rødt værvarsel, og politiet forteller at de har hjulpet hundrevis av mennesker som har vært innesnødd i flere timer. Det røde værvarslet er det andre utsendt av Met Office i løpet av de siste 24 timene.

Også togene står bom stille på flere strekninger.

– Det vil komme ytterligere snø, og en blanding av sludd og is. Selv London og Sør-Øst England må regne med mer snø. Det vil ikke komme like mye som torsdag, men fortsatt nok til å forårsake ytterligere kaos, sier Met Office meteorologen Steven Keates.