Setter inn hæren mot demonstranter i Pakistan

Sikkerhetsstyrkene i landet er satt i høy beredskap etter tirsdagens voldsomme opptøyer i flere pakistanske byer. Flere provinser ber nå om hærens hjelp for å stagge demonstrantene.

Tilhengere av tidligere statsminister og cricket-stjerne Imran Khan planlegger en protestmarsj mot Islamabad. Tirsdag var det voldsomme opptøyer.

Khan sitter varetektsfengslet i hovedstaden anklaget for korrupsjon. Han ble pågrepet av landets sikkerhetsstyrker i en dramatisk aksjon tirsdag.

Store protester brøt ut i Karachi tirsdag etter arrestasjonen av tidligere statsminister Imran Khan. Foto: AKHTAR SOOMRO / Reuters

Pågripelsen førte til store demonstrasjoner og opptøyer. To mennesker mistet livet. I Pakistans største by Karachi ble biler satt i brann. Politiet sendte store styrker ut i gatene der det kom til voldelige sammenstøt flere steder.

Se voldsomme opptøyer i Pakistan etter arrestasjonen Du trenger javascript for å se video.

Både i Lahore og Rawalpindi ble militære anlegg stormet av illsinte demonstranter. Flere bygninger ble stukket i brann. I Karachi og Lahore brukte politiet tåregass mot demonstrantene. Både internett og sosiale medier ble stengt ned. Flere skoler og veier er nå stengt.

Fire provinser har tatt i bruk unntakslover og innført forbud mot å samle seg til støtte for Khan.

Marsjerer mot hovedstaden

Khans politiske parti, PTI, ber folk ta til gatene for å demonstrere mot arrestasjonen av Khan som de mener er i strid med grunnloven.

Demontranter blokkerte veier i Peshawar tirsdag. Foto: Muhammad Sajjad / AP

70 år gamle Khan ble avsatt som statsminister for et år siden. Han ble felt etter et mistillitsforslag. Khan er siktet for terrorlovbrudd, angrep på politiet og drapstrusler. Han er og anklaget for ulovlig å ha solgt gaver han fikk fra andre land mens han var statsminister.

Kan bli hindret i å stille til valg

Det militære har mye makt i Pakistan, men Khan har for lengt mistet deres støtte. Khan blle arrestert etter at landets mektige militær irettesatte Khan for å ha anklaget en militæroffiser for å ville drepe ham. Det militøre reagerer og på at Khan hevder det var dem som stod bak avgangen hans i fjor.

Her blir Imran Khan ført inn i en politibil etter den dramatiske arrestasjonen av ham tirsdag. Foto: PTI / Reuters

Dersom Khan blir dømt, så vil det i praksis stikke kjepper i hjulene for hans politiske ambisjoner. Årsaken er at han da vil fratas retten til å inneha et offentlig verv. I november er det valg i Pakistan.

Politisk og økonomisk krise

Regjeringen på sin side sier opptøyene i landet ikke er en direkte reaksjon på arrestasjonen av Khan, men en planlagt aksjon fra PTI.

Partiet har tatt til orde for en nedstengelse av det pakistanske samfunnet mens Khan selv vil bli hørt i korrupsjonssakene mot ham. Høringene vil ikke skje i et rettslokale, men på politistasjonen Khan sitter fengslet.

Store protester og sammenstøt mellom demonstranter og politi i Lahore tirsdag. Foto: ARIF ALI / AFP

Opptøyene forverrer den politiske situasjonen i Paksistan. Landets 220 millioner innbyggere strever med en av de verste økonomiske krisene på flere tiår. Prisene er rekordhøye. Landet tærer og kraftig på sine valutareserver som gjør at det blir vanskelig å importere varer.

En hjelpepakke fra Det internasjonale pengefondet, IMF, lar og vente på seg.