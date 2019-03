Setter fri en av de tiltalte for drapet på Kim Jong-uns halvbror

– Jeg er overrasket og veldig glad. Jeg vet ikke hvorfor dette skjer, sa 27-åringen da hun forlot rettssalen etter å ha sittet i varetektsfengsel i to år.

Siti Aisyah gråt og klemte den andre tiltalte kvinnen, før hun forlot rettssalen.

Sammen med vietnamesiske Doan Thi Huon var hun anklaget for å ha smurt nervegiften VX i Kim Jong-nams ansikt på den internasjonale flyplassen i Kuala Lumpur 13. februar 2017. Halvbroren til den nordkoreanske lederen døde av giften 20 minutter senere.

Begge kvinnene har hevdet at de trodde nervegassen var babyolje, og de har forklart at de trodde de var med på et TV-stunt.

Rettssak skulle startet i dag

I august besluttet dommeren i saken at rettssaken mot kvinnene skulle gå sin gang. Han sa at aktoratet hadde presentert tilstrekkelig bevis til at det ikke kunne utelukkes at det var en vel planlagt konspirasjon som lå bak giftangrepet, og at det dreide seg om en politisk likvidering.

Etter måneder med forsinkelser skulle den andre tiltalte kvinnen, vietnamesiske Doan Thi Huon, forklare seg for retten i dag.

Men så ble altså Siti Aisyah overraskende satt fri, og rettssaken ble satt på vent igjen.

I et brev til den indonesiske justisministeren, skriver Malaysias statsadvokat at påtalemyndigheten har tatt Indonesias innsigelser i denne saken til etterretning, og at det gode forholdet mellom de to landene har hatt en betydning, melder BBC.

Aktor Iskandar Ahmad sier at selv om tiltalen er frafalt, er Siti Aisyah ikke formelt frikjent for drapet. Dermed kan hun bli tiltalt igjen, men han sier det er lite trolig.

Vietnamesiske Doan Thi Huon (med brunt tørkle) blir eskortert vekk av politiet etter dagens rettshøring. Foto: Mohd Rasfan / AFP

Den andre tiltalte er fortsatt fengslet

I Malaysia er henging obligatorisk straff om man blir dømt for drap. Men regjeringen planlegger å avskaffe dødsstraff, og har derfor utsatt alle henrettelser mens loven endres.

Doan Thi Huongs advokat sier hun er traumatisert av at det bare er Siti Aisyah som er satt fri.

– Jeg vet ikke hva som skal skje med meg nå. Vær så snill å be for meg, sa hun via sin tolk i rettssalen i dag.

Fire nordkoreanere, som også var tiltalt i saken, flyktet fra Indonesia kort tid etter at Kim Jong-nam var drept.

Bildene som skal være fra overvåkingskameraet på flyplassen i Kuala Lumpur, viser angivelig det dødelige angrepet på nordkoreanske Kim Jong-nam. Du trenger javascript for å se video. Bildene som skal være fra overvåkingskameraet på flyplassen i Kuala Lumpur, viser angivelig det dødelige angrepet på nordkoreanske Kim Jong-nam.

Levde i eksil

Familiebilde fra 1981 viser Jong-Nam der han sitter ved siden av sin avdøde far og diktator Kim Jong-il. Bak dem er Nams inngifte tante Sung Hye-Rang og hennes datter Lee-Nam og sønn Lee Il-Nam. Foto: - / AFP

Kim Jong-nam var eldste sønnen til Nord-Korea forrige leder Kim Jong-il. Han var ansett som arving til det politiske dynastiet som har styrt landet siden grunnleggelsen, men ble tilsidesatt etter at han i 2001 forsøkte å ta seg inn i Japan med falskt pass for å besøke Disneyland-parken der.

Etter det levde han i eksil med familien i Kina. Halvbroren, Kim Jong-un, overtok som Nord-Koreas leder da faren døde i desember 2011.