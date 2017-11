Seriedrapsmann Charles Manson innlagt på sykehus

Nettstedet skriver at Manson, som soner ni livstidsdommer for en rekke drap på 1960-tallet, ble kjørt til sykehuset Bakersfield for behandling for tre dager siden.

En kilde TMZ har snakket med hevder det bare er et tidsspørsmål før Manson dør.

Manson ble også lagt inn på sykehus i januar for en operasjon som legene senere mente han var for svak til å tåle. Han ble dermed sendt tilbake til fengselet.

Sekten Manson

SKAL IKKE HA DREPT SELV: Manson drepte ingen selv, men ble dømt for medvirkning til ni drap som ble begått av hans tilhørere i Los Angeles i 1969. Domstolen mente Manson beordret drapene. Foto: Ap

Den amerikanske 83-åringen ledet på sekstitallet en kult med såkalte «blomsterbarn» som han omkranset seg med – svært mange av dem var unge kvinner. Den sektlignende gruppen, omtalt som Manson-familien, sto bak flere bestialske drap i California på 1960-tallet.

Drapsorgien hadde blant annet som mål å utløse en rasekrig i USA. Den mest kjente ugjerningen var drapet på den gravide skuespilleren Sharon Tate og fire andre personer i 1969.

Manson drepte ingen selv, men ble dømt for medvirkning til ni drap som ble begått av hans tilhørere i Los Angeles i 1969. Domstolen mente Manson beordret drapene.

Han ble opprinnelig dømt til døden, men straffen ble omgjort til livstid i fengsel da California avskaffet dødsstraff i en kort periode på 1970-tallet. Manson og sekten hans ble dømt for drapene på sju mennesker i 1969.

Bestialske drap

SANG I RETTEN: Susan Atkins, Patricia Krenwinkel og Leslie Van Houten (h) holdt hender og sang på vei inn til rettssaken i 1970. De tre kvinnene, med symbolet X i pannen, kjennetegnet til tilhengere av Manson-kulten, står for retten for flere drap. Foto: AP

Leslie Van Houten var en av kvinnene som ble dømt til livstid i fengsel sammen med Charles Manson og flere andre sektmedlemmer etter en rekke bestialske drap i California i 1969. Hun fikk anbefalt prøveløslatelse for andre gang i september, og venter svar fra myndighetene.

Van Houten var bare 19 år da hun og tre andre tok seg inn i huset til ekteparet Leno og Rosemary LaBianca i Los Angeles i 1969.

Manson skal selv ha bundet fast ekteparet før han sendte inn sektmedlemmene for å utføre selve drapene.

Påvirket av LSD og Mansons filosofi holdt Rosemary nede mens Charles «Tex» Watson stakk henne i hjel med kniv. Etterpå stakk hun selv Rosemary i ryggen minst 14 ganger.

Leno ble drept med bajonett, og ofrenes blod ble brukt til å skrive slagord på veggene.

Van Houten var ikke med på de såkalte Tate-drapene dagen før, der Roman Polanskis gravide kone og fire andre ble drept i Benedict Canyon utenfor Los Angeles.