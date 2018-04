Sergej Skripal utenfor livsfare

– Skripal responderer godt på behandlingen og er i rask bedring, sier doktor Christine Blanshard som er medisinsk direktør ved sykehuset i Salisbury.

Fra før av er det kjent at datteren, Julia, også er på bedringens vei.

De to ble syke etter et angrep i den lille, britiske byen den 4. mars. De ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury og britisk har fastslått at de to var utsatt for et attentat der det ble benyttet nervegift.

Britiske myndigheter har uttalt at de to ble utsatt for nervegiften Novitsjok, en gift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.

Britene mener Russland står bak angrepet, noe russerne avviser på det sterkeste. beskyldningen har vært sterke og det har blitt utvist diplomater fra flere land etter uenighetene. En norsk diplomat er også blant de utviste.

Kusinen vil besøke sykehuset

Victoria Skripal, som er kusinen til Julia, har vist interesse for å komme til Storbritannia for å besøke Julia. Hun har søkt om visum på den britiske ambassaden i Moskva.

Det representerer nok en diplomatisk nøtt for britene. De frykter at kusinen vil troppe opp på sykehuset i Salisbury sammen med representanter for russiske myndigheter som vil utsette Julia for press. De frykter også at hun vil viderebringe viktig informasjon til russerne som er viktig for etterforskningen.

Det gjenstår fortsatt mye etterforskning og Julias forklaring er helt sentral. Dette gjør at det er lite trolig at britiske myndigheter vil gi kusinen visum.

Russland har tidligere sagt at de har rett til å besøke henne under internasjonal lov, men britene har hevdet at denne type konsulær bistand kun skal kunne gis dersom Julia hadede vært fengslet i en kriminalsak.

I FNs sikkerhetsråd torsdag kveld fortsatte den diplomatiske ordkrigen mellom Russland og Storbritannia med full styrke. Britene ble blant annet advart mot «å leke med ilden.»

Mener han ble forgiftet hjemme

Politiet i Storbritannia mener Sergej Skripal først kom i kontakt med nervegiften i sitt eget hjem, etter at de største konsentrasjonene av nervegift er funnet på inngangsdøren i hjemmet hans i Salisbury.

Russerne kaller anklagene «forferdelige og ubegrunnede», og har innkalt til møtet i FNs sikkerhetsråd for å be medlemmene om støtte til å finne andre forklaringer på angrepet.

Niesen til Skripal skal ha forklart at onkelen hadde to katter og to marsvin i huset og russerne har blant annet etterlyst informasjon om hvordan det har gått med dyrene.