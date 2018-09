Etter helgens mye omtalte tennisfinale i US Open fremstilte den australske satiretegneren Mark Knight tennisesset Serena Williams som en rasende, hoppende kvinne.

Karikaturen ble først publisert på Twitter før den havnet i Australias mestselgende avis, The Herald Sun.

På forsiden av avisen figurer Williams sammen med karikaturer av andre kjente personligheter. Samt bildeteksten; «Stort hår og lepper, for sint».

Det har ikke gått upåaktet hen i sosiale medier, hvor flere beskylder både Mark Knight og tegningen hans for å være sexistisk og rasistisk.

– Menn er frittalende når de står opp for seg selv, mens kvinner blir sett på som hysteriske, sier den tidligere tennisproffen Billie Jean King i et intervju med CNN-journalisten Christiane Amanpour.

TIRADE: Hoveddommer Carlos Ramos fikk gjennomgå av Williams som følte seg urettferdig behandlet under kampen Foto: Greg Allen / AP

– Jeg kunne aldri ha snakket sånn da jeg spilte

I intervjuet med Amanpour sier det som en gang var verdens beste kvinnelige tennisspiller, Billie Jean King, at Williams blir behandlet annerledes fordi hun er kvinne.

King benekter at kvinner er hysteriske.

– Det er vi ikke. Vi står også opp for oss selv.

Foruten å være en prisvinnende tennisspiller, er 74 år gamle King også kjent for å være en forkjemper for kvinners rettigheter både på og utenfor tennisbanen.

I fjor kom filmen «Battle of the Sexes» om Kings egne erfaringer i et svært mannsdominert tennismiljø på starten av 1970-tallet.

King sier til Amanpour at hun aldri kunne «ha stått opp for seg selv» slik Williams gjorde i helgen.

– Jeg kunne aldri ha snakket sånn da jeg spilte! Hvis jeg hadde gjort det ... Å herregud. Jeg kunne aldri ha gjort det.

Avisen støtter tegner Mark Knight

Ifølge Buzzfeed har satiretegneren Mark Knight deaktivert sine kontoer i sosiale medier etter den massive stormen.

Forfatter J. K Rowling, skuespiller og komiker Kathy Griffin og Amnesty International Australia er blant dem som har kritisert tegningen.

Knight får imidlertid støtte av flere, deriblant redaktør i The Herald Sun, Damon Johnston.

På Twitter skriver redaktøren at tegningen verken er rasistisk eller sexistisk, og at den kun illustrerer dårlig oppførsel utført av en tennislegende.

Det var under helgens US Open-finale at Williams følte seg urettferdig behandlet og kalte dommeren en tyv fordi han ga henne poengstraff for å ha forsøkt å knuse sin egen racket.

På avisens forside under overskriften «Velkommen til PC-verdenen» kommer avisen med et stikk til kritikerne på sosiale medier:

«Hvis de selvutnevnte dommerne av Mark Knight får det som de vil med Serena Williams-tegningen, vil vårt politisk korrekte liv bli veldig kjedelig».