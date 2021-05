Ser du hva «Skrik» er laget av?

Den brasilianske kunstneren Eduardo Srur bruker plast i sine gjengivelser av noen av verdens mest kjente malerier.

Plasten er hentet fra São Paulos gater og intensjonen hans er å gjøre folk bevisste på plastforurensning.

I sin nyeste utstilling har han kopiert blant andre Munch, Picasso, Van Gogh, Monet og Warhol – alle laget av fargerik plast som kommer fra blant annet elver i byen.

Slik gjenskaper han mesterverkene med gamle plastposer

Han har lenge vært opptatt å rette fokus mot klima og miljø gjennom kunsten, skriver Reuters.

Srur har hatt flere store installasjoner i byen, ofte langs de sterkt forurensede elvene.

Det var under pandemien han byttet ut pensler med en pinsett, og måten han former bildene på er å dra farget plast gjennom hull i et brett.

– Plast dominerer alt og alle i dag, så i denne serien lager jeg kunstverk som ikke har maling eller lim, bare biter av plastposer som ender opp som bildene dere ser, sier han.

Utstillingen «Natureza Plástica», som betyr plastnatur, åpner til høsten.