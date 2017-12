Separatister i Catalonia sikrer seg flertall

Spanias statsminister Mariano Rajoy oppløste regionforsamlingen og utlyste nyvalg i håp om at katalanerne ville stemme fram partier som vil at regionen skal forbli en del av Spania. Slik gikk det ikke.

I går gjorde partiet hans, Partido Popular, sitt dårligste valg i Catalonia noensinne.

82 prosent valgdeltakelse

Når 98,5 prosent av stemmene er talt opp, viser resultatet at de tre separatistpartiene får 70 av de 135 plassene i Catalonias regionforsamling, to færre enn de fikk ved forrige valg. Dermed beholder de flertallet som de hadde før forsamlingen ble oppløst av Spanias regjering i oktober.

Valgdeltakelsen var på nærmere 82 prosent.

På forhånd har meningsmålinger tydet på dødt løp mellom partier som ønsker løsrivelse fra Spania, og partier som vil at Catalonia fortsatt skal være en spansk region.

Tilliten til Madrid er slitt

Marc Ten and Fran Robles deltar på valgvaken til Esquerra Republicana Catalunya.

– Vi er glade for at uavhengighetspartiene klarte å beholde flertallet, men er skuffet over at Esquerra Republicana Catalunya mistet ledelsen de hadde i valgkampen og ikke klarte å bli størst av uavhengighetspartiene.

De to tror en dialog med Madrid blir vanskelig.

– Det er bedre å kjøre et eget løp. Statsminister Rajoy har hele det spanske juridiske apparatet i ryggen.

Marc Ten og Fran Robles er skuffet over av partiet Esquerra ikke ble størst, men gleder seg over flertallet. Foto: Philip Lote

Ber regjeringen lytte til folket

Raul Romeva fra Esquerra Republicana Catalunya, og utenrikspolitisk talsmann i den katalanske regjeringen som ble avsatt, sier til NRK at tiden er kommet for å lytte til hva folket har sagt.

– Dette er en klar seier til uavhengighetspartiene. Ingen kan si at folket ikke har uttrykt seg. Ingen kan si at dette ikke er demokratisk.

– Like i underkant av 50 prosent av stemmene og et flertall av mandatene. Dette må få statsminister Rajoy til å forstå at han må sette seg ned å snakke med oss, sier presidentkandidat Marta Rovira, Esquerra Republicana Catalunya.

Presidentkandidat Marta Rovira, Esquerra Republicana Catalunya, flankert av Raul Romeva til venstre Foto: Philip Lote / NRK

Det midtre høyrepartiet Ciudadanos, som er imot uavhengighet og alliert med det spanske regjeringspartiet, er det største enkeltpartiet med 37 plasser i regionforsamlingen.

Men det vil bli vanskelig for partiet å finne samarbeidspartnere i en ny regional regjering som følge av stor politisk avstand til de andre partiene.

Stor interesse

– Den spanske stat er beseiret og statsministeren har fått et slag i ansiktet, sa den avsatte katalanske presidenten Carles Puigdemont, fra sitt eksil i Belgia.

Valget følges nøye også i andre land ettersom det vil vise om støtten til separatistene har økt eller sunket etter regjeringen i Madrid sin håndtering. Den satte hardt mot hardt da separatistpartienes forsøkte å bruke det politiske systemet til å løsrive seg fra Spania.

Nyvalget ble utlyst av den spanske regjeringen etter en omstridt uavhengighetserklæring i regionforsamlingen. Erklæringen førte også til at regjeringen i Madrid oppløste regionforsamlingen og avsatte den regionale presidenten Carles Puigdemont og hans regjering.