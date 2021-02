Separatistar styrkt i Catalonia-val

Separatistpartia ligg an til å få mellom 73 og 80 sete i regionalforsamlinga i Barcelona, ifølgje ein prognose frå kringkastaren RTVE. 68 sete utgjer absolutt fleirtal i forsamlinga på 135.

Sosialdemokratiske PSOE, som i Catalonia heiter PSC, ligg an til å få 34 til 36 sete, noko som er eit steg framover. PSC støttar forhandlingssporet, men vil ikkje ha katalansk lausriving.

VIL FORHANDLE OM SJØLVSTYRE: Salvador Illa er leiar for PSC som vil forhandle med sentralstyresmakta i Madrid. Foto: Reuters / NTB

Mindretalsstyre sidan 2017

Sidan valet i desember 2017 har det venstreorienterte separatistpartiet Esquerra Republicana (ERC) leidd ei regional mindretalsregjering. Dei har støtte frå det liberalkonservative separatistpartiet «Junts per Catalunya» (Saman for Catalonia) og fleire småparti.

ERC ligg ifølgje prognosen an til mellom 36 og 38 sete, mens Saman for Catalonia ligg an til mellom 30 og 33. Førstnemnde blir sett på som moderate i spørsmålet om lausriving, medan sistnemnde skal vere meir kompromisslause.

Fram for ytre høgre

Ifølgje prognosen ligg òg ytre høgrepartiet Vox an til å for første gong bli valt inn i regionalforsamlinga, med seks eller sju av plassane.

Valdeltakinga er ikkje offentleggjord, men er venta å ligge lågare enn i 2017 som følgje av koronapandemien.

Fullt smittevernutstyr i eit stemmelokale på Ninot-marknaden i Barcelona under valet søndag 14. februar. Foto: LLUIS GENE / AFP / NTB

Tre år sidan opprøret

Det er no over tre år sidan den folkevalde katalanske forsamlinga vedtok ei erklæring om lausriving frå Spania. Dette førte til at sjølvstyret til regionen vart oppheva av Madrid, og ei rekkje separatist-politikarar vart arresterte og fengsla.

Sjølvstyret i regionen har sidan vorte innført att, men ei rekkje kjende politikarar sonar framleis lange fengselsstraffer.