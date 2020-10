Senatorer smittet – kan skape trøbbel for høyesterettsnominasjonen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det foregår utstrakt smittesporing i Washington DC etter at president Trump testet positivt for koronaviruset.

Lørdag ble det kjent at de to republikanske senatorene Mike Lee og Thom Tillis har testet positivt for koronaviruset. Begge sitter i senatets justiskomite. I tillegg har den republikanske senatoren Ron Johnson også testet positivt for koronaviruset, melder Reuters lørdag.

Det kan slå sprekker i republikanernes planer om å få Amy Coney Barrett innstilt, skriver CNN.

Kan forsinke utnevnelsen av ny dommer

Da høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg gikk bort 18. september, var både Trump og det republikanske partiet klare på at de skulle nominere en ny dommer før valget.

Forrige lørdag avholdt presidenten et nominasjonsmøte for Amy Coney Barrett, som er ansett som et konservativt tilskudd til høyesterett.

En rekke andre av dem som deltok på møtet har fått positivt prøvesvar. Det inkluderer de to senatorene.

KAN BLI HØYESTERETTSDOMMER: President Donald Trump og Amy Coney Barrett på nominasjonsmøtet i Rosehagen i Det hvite hus forrige lørdag. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

For at Barrett skal bli høyesterettsdommer før presidentvalget 3. november, må hun godkjennes av Senatet. 51 av 100 senatorer må stemme for, og det har ligget an til at republikanerne kunne få flertall for sin kandidat.

Men det er et skjørt flertall, sier førsteamanuensis og jurist Sofie Høgestøl til NRK.

– Demokratene trenger bare å lure fire personer over på sin side og så kan de trenere, for da har ikke republikanerne flertall, sier Høgestøl.

Skjørt republikansk flertall

Tidligere har to republikanere sagt at det blir vanskelig å velge høyesterettsdommer før et valg. I tillegg har tre republikanske senatorer blitt syke.

De smittede senatorene kan ikke delta i høringer og stemme når de er i isolasjon. Man må nemlig møte opp fysisk for å avgi stemme i senatet.

Førsteamanuensis Sofie Høgestøl. Foto: Kristian Elster / NRK

– Samtidig, så lenge senatorene blir friske ganske raskt, så er det ikke noe i veien for at de kan komme tilbake og stemme om noen uker. For det som skal skje først er at man har en høring i justiskomiteen, og da trenger de ikke nødvendigvis å være fulltallige, sier Høgestøl.

Lederen av justiskomiteen, republikanske Lindsey Graham har ifølge NBC News uttalt at han vil at høringene skal gå som planlagt fra 12. oktober. Han har åpnet for at høringene kan foregå gjennom videokonferanse.

Også senatets majoritetsleder Mitch McConnell sier at prosessen vil fortsette som normalt.

Demokratene vil bremse prosessen

– Det blir kontroversielt hos demokratene som ønsker å trenere denne prosessen til etter valget, men han er lederen for senatet, så det er nok han som kan ta en del sånne valg. Men da vil man få en avstemning om en høyesterettsdommer via Zoom, og det blir i så fall historisk, sier Høgestøl.

Men demokratenes leder i senatet, Chuck Schumer, tvitret lørdag at det er «uansvarlig og farlig» å fortsette prosessen gitt dagens situasjon.

Både Tillis og Lee sier ifølge New York Times at de etter isolasjon i ti dager igjen vil kunne delta på høringene som planlagt.

– Bruker demokratene det som nå har skjedd for å få utsatt prosessen?

– Absolutt, de har sagt at dette betyr at de må utsette denne høringen, men det hadde de nok sagt uansett hva som skjedde nå. For de vil jo at dette skal bli utsatt til etter valget, i håp om at de kanskje vinner det valget, og at de da får utnevne en høyesterettsdommer, sier Høgestøl.