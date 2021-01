Senatorer ber Trump respektere valgresultatet

De ti senatorene skriver at forsøkene på å så tvil om valgresultatet «er i strid med det amerikanske folkets vilje som er kommet klart til uttrykk».

Blant signaturene finner vi republikanerne Susan Collins fra Maine, Lisa Murkowski fra Alaska, Bill Cassidy fra Louisiana og Mitt Romney fra Utah.

Republikanske Susan Collins er blant dem som mener man nå Foto: Pool / AFP

De ti senatorene er nå blant flere som reagerer på president Donald Trumps mange forsøk på å få endret valgresultatet. Søndag ble det kjent at presidenten ringte den øverste valgansvarlige i delstaten Georgia, republikaneren Brad Raffensperger og ba ham «finne» flere stemmer i Trumps favør.

I telefonopptaket svarer Brad Raffensperger at presidenten sitter på informasjon som er feil. Foto: John Bazemore / AP

– Hør her. Alt jeg vil er dette: Jeg vil bare finne 11.780 stemmer, noe som er én mer enn vi har. Fordi vi vant delstaten, kan man høre Trump si i opptaket. Saken ble først publisert av Washington Post, men flere amerikanske medier har lagt ut opptak av samtalen.

Ifølge lovene i Georgia var det fullt lovlig for Raffensperger å gjøre opptak av samtalen uten Trumps godkjenning.

– Verre enn Watergate

– Dette er mye verre enn det som skjedde under Watergate, sier den kjente journalisten Carl Bernstein til CNN.

Carl Bernstein mener opptaket viser at presidenten er villig til å gå langt for å undergrave valgresultatet. Foto: Evan Agostini / AP

Han er en av journalistene som avslørte Republikanernes innbrudd hos Demokratene og som førte til at president Richard Nixon gikk av.

Trumps nå siste forsøk på å endre valgresultatet skjer to drøye uker før han må forlate Det hvite hus. Georgia gjennomførte omtelling av stemmene hele tre ganger, hvor Joe Biden kom seirende ut alle gangene. Dette falt ikke i god jord hos Trump.

Så sent som for noen uker siden retvitret Trump en påstand fra en advokat som skrev at blant annet Raffensperger vil bli fengslet etter å ha kåret Biden som vinner.

Biden vant valget i Georgia med 12.779 stemmers margin. Delstaten har tidligere vært ansett som en sikker republikansk delstat.

Skulle valgresultatet i Georgia ha blitt endret, ville de 16 valgdelegatene fra delstaten ikke ha vært nok til å gi Trump seieren. Biden har nemlig sikret seg 306 valgdelegater mens Trump har 232.

Tidligere forsvarsministre advarer

I en kronikk i avisen Washington Post advarer nå alle de nålevende tidligere amerikanske forsvarsminsterne mot å involvere det militære i det amerikanske valget.

De frykter at Trump-administrasjonen i de kommende dagene kommer til å forsøke å bruke forsvaret til å hundre Joe Biden å ta over presidentvervet.

– Forsøk på å involvere USAs væpnede styrker i å løse valgtvister vil kunne føre oss inn i et farlig, ulovlig og grunnlovsstridig territorium, skriver de ti tidligere Pentagon-sjefene i avisen.

Mye på spill i nytt valg på tirsdag

Ett nytt valg i Georgia vil denne uken avgjøre hvem som får flertall i Senatet. Ingen av senatorene som stilte til valg den 3. november fikk flertall.

Nå stiller republikanske senatorene David Perdue og Kelly Loeffler til valg mot Jon Ossoff og Raphael Warnock. Hvis både Perdue og Loeffler taper, mister Republikanerne flertallet i Senatet.

I valget i november beholdt Republikanerne 50 plasser, mens Demokratene har 48. Bare de to plassene fra Georgia står fortsatt på spill.

Hvis enten Perdue eller Loeffler vinner, beholder Republikanerne kontrollen. Men hvis både Ossoff og Warnock skulle gå seirende ut, vil partiene stå med 50 senatorer hver.

I så fall går kontrollen over til Demokratene. Det er fordi påtroppende visepresident Kamala Harris har dobbeltstemme.