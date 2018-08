Senatorene sier nei til selvbestemt abort

Abortstriden har utløst et voldsomt engasjement i pave Frans sitt hjemland Argentina.

I juni vedtok underhuset i den argentinske nasjonalforsamlingen, med et svært knapt flertall, selvbestemt abort innen 14. uke. Etter 20 timers sammenhengende debatt endte det med at 129 stemte for og 125 stemte mot.

Ingen visste da debatten startet hva som ville bli resultatet, men da tre av de folkevalgte ombestemte seg i siste liten, endte det med et flertall for å gå bort fra dagens svært strenge abortlov.

Urix forklarer: Historisk abortvedtak i pavens hjemland

Samme spenning var knyttet til overhuset. Der endte til slutt 38 senatorer med å stemme nei til å endre dagens abortlov, 31 stemte for mens 2 avholdt seg fra å stemme.

President Mauricio Macri, som er abortmotstander, hadde på forhånd varslet at han ville godta en lovendring, hvis begge kamre i nasjonalforsamlingen stemte for.

Avstemningstavlen i det argentinske overhuset viser hvem som stemte for og mot endring av abortloven. Foto: Ho / AFP

Tårer og feiring

Utenfor den argentinske nasjonalforsamlingen trosset flere tusen mennesker kulde og regn for for å følge debatten og avstemningen i nasjonalforsamlingen.

Etter at resultatet var klart var det feiring og fyrverkeri hos dem som har kjempet for bevare dagens strenge abortlov, mens det var tårer og fortvilelse hos forkjemperne for selvbestemt abort.

Tidligere president og nåværende senator Cristina Fernandez de Kirchner under debatten. Abortdiskusjonen har splittet både høyre- og venstresiden i Argentina. Foto: Ho / AFP

Abort i Argentina er nå bare tillatt om graviditeten utgjør en risiko for mors helse, eller dersom moren har blitt utsatt for voldtekt. Kvinner som har fått utført aborter har kunnet bli fengslet.

Kvinneaktivister fra hele Sør-Amerika har sett med spenning mot Argentina, ikke minst etter den første avstemningen i underhuset.

Men resultatet fra den var også en vekker for den katolske kirken, som fortsatt er svært mektig i pavens hjemland.

Abort-demonstranter i Argentina Du trenger javascript for å se video.

Stor påvirkningskraft

Ifølge Amnesty International har mer enn 3000 argentinske kvinner dødd de siste 25 årene i forbindelse med ikke-profesjonelt utførte aborter.

Hvis det endte med lovendring, ville Argentina være det mest folkerike landet i Latin-Amerika som har legalisert abort.

I den katolske regionen er strenge abortlover normen. I de tre landene Nicaragua, El Salvador og Den dominikanske republikk, er det totalforbud mot abort.

– Legalisering i Argentina vil ha en positiv effekt på resten av Latin-Amerika, hvor abort fremdeles er ulovlig i de andre større landene, sa politikeren Victoria Dona før senatets avgjørelse.