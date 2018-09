Senatorar vil utsette røystinga etter overgrepsskuldingar mot Kavanaugh

Søndag stod universitetsprofessor Christine Blasey Ford fram i Washington Post, og fortalde at Kavanaugh forgreip seg på henne på 1980-talet.

Skuldingane vart kjende før helga, etter at den demokratiske senatoren Dianne Feinsteins kunngjorde at ho hadde overlevert informasjon til føderale etterforskarar om Brett Kavanaugh.

Ford fortel at ho skreiv brev til Feinstein etter at USAs president Donald Trump nominerte Kavanaugh til å fylle det ledige dommarsetet i høgsterett.

Kavanaugh har sjølv avvist skuldingane om seksuelt overgrep.

Den demokratiske senatoren Dianne Feinstein fekk eit brev frå Christine Blasey Ford. I brevet kjem Ford med detaljar om korleis ho vart utsett for seksuelt overgrep av Brett Kavanaugh. Foto: Alex Wong / AFP

Vil vente på etterforsking

Etter planen skal justiskomiteen i Senatet røyste over nominasjonen på torsdag. Med republikansk fleirtal i Senatet er det venta at Kavanaugh kjem til å bli godkjend, men no ønskjer fleire senatorar å utsette røystinga, inntil Ford har forklart seg, ifølgje NBC News.

– Eg støttar valet til Ford om å dele si historie, og no som ho har gjort det er det opp til i FBI å leie ei etterforsking. Det bør skje før Senatet går vidare med nominasjonen, seier Feinstein, som sit i justiskomitéen i Senatet.

Også senatorane Jeff Flake og Chuck Schumer ønskjer å utsette røystinga inntil vidare.

Leiaren av justiskomitéen i Senatet, Chuck Grassley avviser skuldingane mot Kavanaugh. Foto: Alex Wong / AFP

Den republikanske leiaren av justiskomitéen i Senatet, Chuck Grassley avviser «skuldingane som ikkje kan verifiserast». Han har ikkje indikert at han vil utsette røystinga, ifølgje talspersonen hans, George Hartmann.

Det kvite huset i Washington D.C gjekk også hardt ut mot Demokratane i førre veke, og meinte at Feinstein hadde politisk motiv då ho gjekk til FBI med brevet.

Overgrep i tenåra

Til Washington Post fortel Ford at overgrepet skjedde då ho og Kavanaugh var tenåringar og gjekk på vidaregåande skule i Maryland. Ho seier at Kavanaugh og ein ven drog henne inn på eit soverom i eit hus der nokre ungdommar var samla.

Begge gutane var ifølgje henne svært fulle. Ho fortel at kameraten såg på medan Kavanaugh heldt henne fast i ei seng, og forsøkte å kle av henne.

Ho seier at ho prøvde å rope, men at Kavanaugh heldt handa si framfor munnen hennar. Til slutt skal ho ha klart å kome seg unna, og seier at ho ikkje har snakka om hendinga før ho og ektemannen gjekk i parterapi i 2012.

På fredag førre veke kom Kavanaugh med ei pressemeldinga der han avviser skuldingane.

– Eg gjorde ikkje dette på vidaregåande eller nokon annan gong, skreiv Kavanaugh.