7. februar publiserte den republikanske senatoren Richard M. Burr en kronikk på Fox News' nettsider, der han forsikret om at USA var forberedt på utfordringene koronaviruset ville bringe.

Like etter solgte Burr egne aksjer for flere hundre tusen dollar.

Det har han spart store penger på: Aksjemarkedene over hele verden har stupt denne uka, som følge av stengte grenser, lave oljepriser og økonomisk krise.

Nå beskyldes Burr for å ha visst mer enn han ga uttrykk for offentlig og for å ha reddet sin egen formue før han fortalte det amerikanske folk om alvoret.

I RØDT: Wall Street-børsen stupte for fire dager siden. Foto: SPENCER PLATT

Solgte hotell-aksjer

For mens Trump-administrasjonen lenge avfeide alvoret i koronakrisen, var mange i USAs Kongress klar over hvor farlig det kunne være – og hvor store de økonomiske konsekvensene kunne bli. Det gjelder også senator Richard Burr.

Som leder av Senates etterretningskomite har han fått daglige oppdateringer om koronaviruset.

Burr solgte aksjer for en verdi av mellom 628.000 og 1,7 millioner dollar, ifølge informasjon fra Senatet, gjengitt av nettsiden ProPublica. Han og kona solgte blant annet aksjer til en verdi av 150.000 dollar i hotellkjedene Wyndham Hotels og Extended Stay America. Begge kjedene har blitt hardt rammet av reiserestriksjonene for å begrense koronasmitten.

Minst tre andre senatorer solgte aksjer for høye beløp omtrent på samme tid: Dianne Feinstein, demokratisk senator fra California, republikaneren James Inhofe fra Oklahoma og Kelly Loeffler, republikaner fra Georgia.

Feinstein understreker at hun ikke forvalter aksjene selv, men har utnevnt en uavhengig person til å gjøre dette. Kelly Loeffler sier hun ikke visste at handelen hadde funnet sted.

ALVOR: USAs president på besøk på et feltsykehus i Atlanta, Georgia 7. mars. Foto: Jim Watson / AFP

Fortalte lukket møte om krisen

På et lukket møte 27. februar ga senator Burr et ganske annet budskap enn hva amerikanere flest fikk høre fra myndighetene. Mens president Donald Trump sa at viruset kunne forsvinne i april, sa Burr til den eksklusive gruppa Tar Heel Club at viruset kunne føre til voldsomme skader i USA.

Han advarte selskaper også mot å reise til Europa.

– Det er en ting jeg kan fortelle dere: Dette er mye mer aggressivt en noe vi har sett i nyere historie. Det likner trolig mer på 1918-pandemien, sa Burr, ifølge en tekst radiostasjonen NPR har fått tilgang til.

I salen satt organisasjoner og personer som har donert penger til senatorens tidligere valgkamper. Ifølge The New York Times, koster det mellom 500 og 10.000 dollar å bli medlem i gruppa, som består av næringsliv og organisasjoner.

Skaper reaksjoner

Saken har skapt sterke reaksjoner og krav om etterforskning, blant annet fra Noah Bookbinder, leder for organisasjonen Citizens for Responsibility and Ethics.

– Hvis disse beskyldningene stemmer, er dette et sjokkerende brudd på tillitskontrakten. Dette bør etterforskes med en gang, sier Bookbinder til ABC News.

Også Kongressmedlem Alexandria Ocasio-Cortez ber om en etterforskning.

Selv har senator Burr gått hardt ut på Twitter mot NPR, som først skrev om aksjehandelen. Han sier han hele tiden har forsøkt å advare amerikanere mot koronaviruset. Burr har så langt ikke kommentert aksjesalget.