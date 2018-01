Senator skylder på Trump for budsjettkrisen

Klokka seks lørdag morgen gikk fristen ut for forhandlinger i det amerikanske senatet om en midlertidig budsjettløsning.

En såkalt «shutdown» iverksettes nå i USA, noe som medfører at de fleste statlige ansatte sendes hjem fra jobb.

Trump mener demokratene ønska en budsjettkrise, skriver han på Twitter. Foto: Evan Vucci / AP

En senator hos demokratene skylder på presidenten for at forhandlingene mellom de to partiene ikke førte fram. Schumer navngir situasjonen etter presidenten.

– Dette vil bli kalt Trumps shutdown. Fordi det er ingen, ingen som fortjener skylda for denne situasjonen mer enn ham, sier Schumer.

Hevder demokratene var villig til å inngå kompromiss

Det republikanske partiet kontrollerer i denne presidentperioden både Det hvite hus og Kongressen. Schumer mener kaos og forvirring i det republikanske partiet står i veien for enighet om budsjettet.

– Jeg vet at mange demokrater ønsker en avtale. Alle disse problemene kommer fordi republikanerne ikke kan komme til et «ja», fordi Trump nekter det, sier han.

Han forteller fra talerstolen at han møtte president Trump samme dag for å diskutere en mulig løsning.

– Vi var villig til å inngå kompromisser for å få til en avtale. Jeg la til og med grensemuren på bordet til diskusjon, men selv ikke det var nok for presidenten, sier Schumer.

Han sier det så ut til at presidenten var fornøyd med forslaget hans under møtet, men mener at Trump unnlot å overbevise sine partifeller til å gå for forslaget etter møtet.

– Republikanerne så til presidenten for føringer, presidenten gav ingen, dessverre, sier Schumer, og beskylder presidenten for å gi seg for å gi etter «ved det første tegn til press».

– Uansvarlig politisk spill fra demokratene

Trump på sin side beskylder demokratene for å ønske en shutdown.

– Demokratene ønsker en shutdown for å bidra til å begrense den store suksessen av våre skattekutt, skriver Trump på Twitter lørdag morgen norsk tid.

Den republikanske senatoren Mitch McConnel, sier fra talerstolen i Senatet at situasjonen kunne vært unngått, men mener politisk spill fra demokratenes side har skylda.

Senator Mitch McConnel mener demokratene må ta skylda for budsjettkrisen. Men sier at nesten ingen forstår hvordan krisen ble til. – For vi er jo enige om nesten alt, sier han. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

– Det vi så her i dag var en kynisk avgjørelse fra demokratene som spiller uansvarlige politiske spill. Demokratene avviser en avtale som ikke inneholder en ting de ikke støtter. Hva har de oppnådd? spør McConnell.

Han svarer selv med å understreke alvoret i uteblivende lønninger for mange amerikanske familier, når statlige ansatte nå permitteres.

McConnel sier han ønsker en ny avstemningsrunde om forslaget til midlertidig budsjettavtale.

Sanders: – Demokratene setter politikk over sikkerhet

Like før budsjettfristen gikk ut, sendte presidentens pressetalsperson, Sarah Huckabee Sanders, ut en pressemelding hvor hun la skylda på demokratene.

Presidentens pressetalsperson, Sarah Huckabee Sanders. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

– I kveld har de satt politikk over vår nasjonale sikkerhet, over militære familier, sårbare barn og vårt lands mulighet til å tjene amerikanerne, skriver Sanders, ifølge CNN.

Det vanskeligste spørsmålet i forhandlingene har vært DACA-programmet. Demokratene prøver å presse republikanerne til å la 800 000 unge innvandrere til å få varig opphold i landet.

– Vi vil ikke forhandle om statusen til ulovlige innvandrere mens demokratene holder våre lovlydige borgere som gisler for deres hensynsløse krav. Dette er oppførselen til tapere som vil blokkere, ikke til lovgivere, skriver Sanders