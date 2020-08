Rapporten fra Senatets etteretningskomite konkluderer med at russere skal ha utnyttet uerfarne Trump-medarbeidere. Den peker spesifikt på valgkampsjef Paul Manafort som hadde svært nær kontakt med russere. Det førte til at russisk etterretningstjeneste både fikk innflytelse over, og informasjon fra Trumps-valgkampanje.

Paul Manaforts virksomhet som Trumps valgkampleder utgjorde en alvorlig sikkerhetsrisiko ifølge senatskomiteens rapport. Foto: MANDEL NGAN / AFP

– Dette innebar en alvorlig sikkerhetsrisiko, konkluderer rapporten.

Manafort er senere blitt dømt for skattesvindel, bedrageri og for å ha lagt hindringer i veien for etterforskere.

FBI kan ha blitt lurt

Fox News kaller rapporten en «bombe», for den kritisere også at FBI skal ha lagt for stor vekt på en Trump-kritisk rapport fra den tidligere britiske etterretningsoffiseren Christopher Steele.

FBI burde vært mer kritisk til den britiske etterretningsoffiseren Christopher Steele, mener senatets etterretningskomite Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Den gjaldt Trumps forhold til Russland. FBI vurderte ikke i tilstrekkelig grad Steels troverdighet, følge rapporten.

Komiteen utelukker ikke at FBI indirekte ble utsatt for russisk desinformasjon gjennom Christopher Steele, skriver CNN.

Mest omfattende gransking

Dette er den mest omfattende granskingen av russisk innblanding i det forrige presidentvalget i USA. Den går mer i detalj enn rapporten til spesialetterforsker Robert Mueller fra i fjor.

Republikanere og demokrater har samarbeidet om rapporten.

De har intervjuet 200 vitner og arbeidet i tre og et halvt år. Det er den eneste komiteen i kongressen som har unngått partipolitisk krangel når de har gransket russisk innblanding.

Tverrpolitisk samarbeid mellom etterretningskomiteens leder, republikaneren Richard Burr (th) og nestleder Mark Warner, fra Det demokratiske partiet. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Det er full enighet om den russiske innblandingen, men de to partiene har ulikt syn på om det kan bevises at Trumps valgkampmedarbeidere koordinerte og konspirerte med sine russiske kontakter.

Uenighet

Det skjedde ikke, konkluderer republikanerne. Flere av demokratenes senatorer mener at rapporten viser dette klart.

Kamala Harris mener rapporten viser at Trump-kampanjen konspirerte med russere. Foto: Jacquelyn Martin / Jacquelyn Martin

Blant de fem demokratiske senatorene i komiteen som konkluderer slik er Joe Bidens visepresidentkandidat, Kamala D. Harris.

Lederen av etterretningskomiteens gransking oppsummerer rapporten slik:

– Russland forsøkte å undergrave vår tro på den demokratiske prosessen, sier Richard Burr. Han sier at russernes mål er å skape kaos, uenighet og mistro i USA og at deres virksomhet ikke bare er begrenset til å påvirke valg.