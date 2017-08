Senatet har godkjent Christopher Wray som ny FBI-sjef

Tirsdagens avstemning endte med 92 mot 5 stemmer i Christopher Wrays favør.

Wray skal lede et FBI der mange ansatte reagerte sterkt på fjerningen av Comey, som hadde stor respekt i byrået.

Trump utpekte Wray til ny FBI-sjef etter å ha gitt Comey sparken.

Wray var et ukontroversielt valg til stillingen, og vant tverrpolitisk støtte etter å ha sagt offentlig at han heller ville trekke seg enn å la seg påvirke av politisk innblanding.

Anerkjent advokat

Wray er født i New York City, og er en del av «en familie av advokater», ifølge nettstedet Politico.

Han tok jussutdanningen ved anerkjente Yale Law School. Etter noen år i offentlig tjeneste, begynte han i en prestisjestilling i det amerikanske Justisdepartementet i 2001.

I 2003 nominerte daværende president George W. Bush Wray til stillingen som statsadvokat med ansvar for «Criminal Division» i departementet.

Jobbet tett med Comey

Wrays nærmeste sjef «Criminal Division» var James Comey, som på det tidspunktet var visejustisminister.

Sammen jobbet de to med flere høyprofilerte saker, deriblant økonomiske straffesaker. FBI er underlagt Justisdepartementet, og samarbeidet er tett når saker skulle føres for retten. Både Comey og Wray forlot jobbene i 2005.

Senere har han arbeidet med sivile søksmål i et advokatfirma i Washington og Atlanta. Han har representert store selskaper i en rekke saker og arbeidet nylig for president Donald Trumps allierte Chris Christie i den såkalte Bridgegate-skandalen i New Jersey.

Må vise uavhengighet

Fjerningen av Comey har ført til beskyldninger om at Trump forsøkte å hindre en Russland-etterforskning. Comey mener at han fikk sparken fordi han ikke ville droppe etterforskningen.

Wrays første utfordring blir trolig å forsikre byråets mer enn 30.000 ansatte om sin uavhengighet fra den amerikanske presidenten.

Han har blant annet understreket overfor justiskomiteen i Senatet at han er forberedt på å gå av eller bli sparket på kort varsel dersom han blir bedt om å gjøre noe som bryter med loven eller er moralsk forkastelig.

USA Today skriver i en leder at det også kan være problematisk at King & Spalding, som er advokatfirmaet hvor Wray jobber, representerer Rosneft and Gazprom, to oljeselskaper som er eid av russiske myndigheter.