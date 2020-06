Senatet blokkerte politireforma til Republikanarane

Det republikanske forslaget, som vart lagt fram etter at afroamerikanske George Floyd vart drepen av politiet i Minneapolis, fekk ikkje dei påkravde 60 stemmene. 55 senatorar stemde for, medan dei resterande 45 stemde mot. Tre demokratar var blant dei som stemde for forslaget.

Dei to partia er svært usamde om korleis ei reform som er tenkt å ta tak i politivald etter vekevis med demonstrasjonar, skal sjå ut.

Demokratane i Underhuset, der dei har tilstrekkeleg fleirtal, vil torsdag stemme igjennom sitt eige, meir omfattande reformforslag.

Men stillstanden i Senatet set lys på kor vanskeleg det kan vere for ein splitta Kongress å komme fram til eit kompromiss som vil vere leveleg for begge partar.

Trump-støtte

Fleirtalsleiar i Senatet, republikanske Mitch McConnell, seier forslaget frå Republikanarane var eit «første steg» som ville opne for debatt om politireform. Han meiner at Demokratane seier nei fordi dei vil bruke saka i valkampen.

Det republikanske forslaget, som har støtte frå president Donald Trump, vil rå mot, men ikkje forby, polititaktikkar som kvelartak. Det inneber òg meir trening i de-eskalering av situasjonar, og inneheld eit system der maktbruken til politibetjentar vert registrerte i ein føderal database, meint for å sile ut valdelege betjentar.

Men forslaget rører ikkje ved regelen som vernar politibetjentar frå å bli saksøkte for overtramp i tenesta.

Sint Schumer

Chuck Schumer, som er Demokratane sin mindretalsleiar i Senatet, meiner at det republikanske forslaget ikkje vil plassere meir ansvar på politibetjentar når det gjeld misbruk av makt.

Forslaget som Demokratane skal ta opp i Representanthuset, vil avgrense immuniteten til politifolk. Dei vil og forby kvelartak og ikkje-varsla ransakingar. Slike ransakingar har fått skulda for fleire tilfelle der politiet har brukt dødeleg makt.

Trump skuldar Demokratane for å stoppe det republikanske forslaget «fordi dei vil svekkje politiet vårt» og gjere slutt på immuniteten for betjentane.