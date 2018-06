Angrepet skjedde rundt klokken 11.30 lokal tid. Minst 7 personer - inkludert en politimenn - skal være drept og minst 18 er såret.

Medlemmene i Ulema-rådet var samlet i den afghanske hovedstaden for å diskutere situasjonen i landet. Ulema-rådet med rundt 2000 medlemmer, er det øverste organet for religiøse spørsmål i Afghanistan.

Selvmordsangrep forbudt etter islamsk lov

Vel en time før selvmordsbomberen angrep, ble en kunngjøring fra rådet lest opp.

Der heter det at drap på andre mennesker – uansett årsak – er en synd i islam. Om selvmordsangrep bruker rådet ordet «haram», som betyr forbudt etter islamsk lov, og det omfatter såvel støtte og finansering som selve utførelsen.

Krig fører kun til forspilt blod

Ghofranullah Murad, som fremførte rådets kunngjøring, sa også at uskyldige barn, kvinner og menn er de virkelige ofrene i den nå 17 år lange krigen i landet, som startet i kjølvannet av Al Qaidas angrep på USA i 2001.

– Den pågående krigen er lovstridig og har ingen røtter i sharia. Den er ulovlig i henhold til de islamske lovene og gjør ikke noe annet enn forspille blodet til medmuslimer, uttalte Murad.

Rådsmedlemmene ber Taliban og andre militante grupper om å innstille den væpnede kampen og inngå våpenhvile. Rådet ber også Taliban-lederne om å svare ja til fredssamtaler fra den afghanske regjeringen, for å hindre ytterligere blodsutgytelser.

President Ashraf Ghani inviterte Taliban til fredssamtaler i februar, men Taliban har foreløpig ikke svart.

Det er første gangen rådet har kommet med en slik appell.

Fakta om krigen i Afghanistan Ekspandér faktaboks I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepet, sto USA i spissen for en invasjon som styrtet det afghanske Taliban-regimet og hjalp en opprørsallianse til makten.

Daværende president George W. Bush beskyldte Taliban for å ha gitt al-Qaida, som sto bak terrorangrepet, et fristed.

USA og deres NATO-allierte hadde på det meste over 150.000 soldater i landet.

NATO avsluttet sine kampoperasjoner i Afghanistan i 2014. Forsvarsalliansen har fortsatt rundt 12.000 soldater i landet, blant dem 8.400 amerikanere.

Norge har 50 spesialsoldater i Afghanistan. De skal drive opplæring av afghanske styrker ut 2018.

Krigen i Afghanistan har anslagsvis kostet over 110.000 mennesker livet.

Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge UNHCR registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1 million afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan.

Kom til universitetets port

Ulema-rådet var samlet i et stort telt på området til Kabuls polytekniske universitet.

Universitetet ligger i den vestre delen av Kabul, i nærheten av andre utdanningssteder, blant annet en politiskole.

Selvmordsbomberen, som kom til fots, utløste eksplosivene utenfor inngangen til universitetet.

– Hadde gjerningsmannen klart å ta seg lenger inn på området og nær selve teltet, hadde langt flere mennesker trolig blitt drept, opplyser den lokale politisjefen Ghafor Aziz.

Foreløpig har ingen tatt på seg ansvaret for selvmordsangrepet, men en talsmann for Taliban sier at «ingen av deres krigere har noe med angrepet å gjøre».

Fakta om Taliban Ekspandér faktaboks Taliban betyr «elever av islam», og oppstod tidlig på 1990-tallet som en islamistisk bevegelse.

Studiegruppene var i hovedsak finansiert av Saudi-Arabia, og utviklet en streng praktisering av sunni-islam.

Mange av deltakerne i studiegruppene, og de som siden har sluttet seg til Taliban-militsen, er utdannet ved de religiøse skolene i Pakistan.

Taliban er i hovedsak knyttet til stammen pashtun, som tradisjonelt har hatt tilhold øst og sør i Afghanistan og nord-vest i Pakistan.

Pashtunere utgjør rundt 45 prosent av Afghanistans befolkning og 11 prosent av Pakistans folk.

Flesteparten er sunni-muslimer, og er inndelt i en rekke stammer, som igjen består av klaner og underklaner.

Taliban styrte Afghanistan fra 1996 til 2001, og innledet en kulturkrig mot alt som ikke var i tråd med deres islamske lære, også afghansk kulturarv.

Var anerkjent av tre land: De forente arabiske emirater, Pakistan og Saudi-Arabia. Emiratene og Saudi-Arabia trakk anerkjennelsen tilbake 22. september 2001 (11 dager etter terrorangrepene mot USA).

Styrtet under den USA-ledede invasjonen i 2001.

Taliban varsler opptrapping

Taliban har tidligere varslet at den vil trappe opp angrepene i den afghanske hovedstaden, i sin såkalte våroffensiv.

Bevegelsen har nå kontroll over flere sentrale distrikt i landet og utpekte nylig Kabul som ett av sine store mål.

Også grupper som har erklært sin lojalitet til Den islamske stat (IS) har de siste månedene jevnlig utført angrep i hovedstaden.

Taliban ønsker å gjeninnføre sitt strenge islamske styringssett i Afghanistan. Bevegelsen styrte landet fra 1996 til 2001.

Samme mål har IS, som ser ut til å mislykkes i Syria og Irak i å dannet et kalifat.

Til sammen 1831 personer døde i ulike angrep utført av Taliban og andre grupper i 2017 ifølge tall fra FN, som har advart om at 2018 kan bli enda verre år.