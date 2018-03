Selvmordsangrep i Kabul

Afghanske medier hevder det er gjennomført et selvmordsangrep i byen. En mindreårig jente skal være drept og minst seks sivile personer er såret ifølge det afghanske innenriksdepartementet.

En talsmann for politiet, Basir Mujahid, sier eksplosjonen inntraff i den østlige delen av byen ved nitiden om morgenen. Flere bygninger skal ha fått skader.

I dette området ligger det to store bo- og arbeidsanlegg for FN og andre internasjonale organisasjoner. Flere ambassader og en militærbase befinner seg også her.

Flere bygninger i Kabul ble påført skader i selvmordsangrepet. Foto: Associated Press

Angrepet skal ha vært rettet mot utenlandske styrker.

Bilder på sosiale medier viser en stor, mørk røyk- og støvsky. Bomben skal ha vært plassert i en bil som tilhørte en utenlandsk organisasjon.

Afghansk politi i nærheten av åstedet Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Selvmordsangrepet skjer to dager etter at president Ashraf Ghani nok en gang kunngjorde at han ønsket fredssamtaler med Taliban. Ghani har også uttrykt at han vil godkjenne organisasjonen som et politisk parti.

Ingen har foreløpig tatt på seg skylden for aksjonen. Både Taliban og terrorgruppen IS har trappet opp sine aksjoner i den afghanske hovedstaden.

I løpet av de siste ukene har det vært rettet angrep mot både sivile og militære mål. Minst 130 mennesker har blitt drept.