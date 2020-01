Seks skotne og drepne i tysk småby

Ein mann fødd i 1983 er arrestert. Innleiande etterforsking viser at motivet for skytinga mest sannsynleg var «personlege forhold», opplyser politiet. Fleire tyske nyheitsmedium melder at gjerningsmannen og offera høyrde til same familie.

– Så vidt eg veit er det snakk om seks drepne og fleire såra, seier polititalsmann Rudolf Biehlmaier til det tyske kringkastingsselskapet n-tv. Han legg til at det ikkje er noko som tyder på at gjerningspersonen hadde hjelparar.

Det var i ettermiddag eit stort politioppbod utanfor huset der seks menneske vart drepne tidlegare i dag. Foto: Sebastian Gollnow / AFP

Fleire menneske er skotne og drepne i den tyske småbyen Rot am See. Foto: Stringer / Reuters

Biehlmaier stadfestar at gjerningsmannen, ein tysk statsborgar, og minst eitt av offera kjende kvarandre frå før, ifølgje nyheitsbyrået AP.

Rot am See ligg i distriktet Schwäbisch Hall i delstaten Baden-Württemberg, 170 kilometer nordvest for München. Det er politiet i nabobyen Aalen som etterforskar skytinga, og dei opplyser at situasjonen er under kontroll.

Drapa skjedde i Banhofstrasse i byen.