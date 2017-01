Seks overlevende funnet etter snøskredet

– De er i live og vi snakker med dem, sier talsmann for brannvesenet Luca Cari på telefon til nyhetsbyrået Reuters.

Brannvesenet fikk første kontakt med de overlevende klokken 11 i formiddag. Etter det har de hatt kontakt flere ganger. Nå jobber brannmennene med å få de seks ut fra snømassene.

Et barn skal være blant de overlevende

Det er foreløpig noe uklart hvor de overlevende ble funnet. Ifølge den italienske avisen La Stampa ble de seks beskyttet av en vegg i kjøkkenområdet under ruinene av hotellet.

Mens nyhetskanalen RAI forteller at de seks overlevende ble funnet på et loft nå 42 timer etter at snøskredet gikk. En liten jente skal ifølge italienske medier være blant de overlevende. De andre skal være tre menn og to kvinner, skriver Il Messaggero.

Et helikopter er på vei for å hente dem og bringe dem i sikkerhet.

Redningsmannskapene sier til NRK at de ikke utelukker at de kan finne flere overlevende etter raset. Også Italias viseinnenriksminister Fillippo Bubbico sier de ennå ikke har gitt opp å finne flere overlevende.

– Brannmenn og redningsarbeidere jobber utrettelig, og hæren gjør alt for å bedre tilgangen til stedet, sier han.

GRAVER I HÅP OM Å FINNE FLERE: Brannmannskap jobber på spreng med å fjerne snømassene rundet det rasrammede hotellet. Foto: Italian Firefighters / AP

– I teorien, selv under så vanskelige værforhold, så kan man overleve to, kanskje tre dager dersom man har skapt seg en luftlomme i ruinene, sier redningsarbeider Walter Milan til avisa Repubblica.

Mange fortsatt savnet

Skredet traff Hotel Rigopiano, et firestjerners skihotell i småbyen Farindola i Abruzzo-regionen i det sentrale Italia. Det er uklart nøyaktig når skredet gikk, men redningsmannskaper tror at skredet kan ha blitt utløst av jordskjelvene som rystet Italia onsdag morgen.

Tidligere har ordfører i Farindola, Ilario Lacchetta, anslår at mer enn 30 personer ikke er gjort rede for. Hotellet hadde 24 gjester, fire av dem barn, og 12 ansatte.

Nå er altså seks personer funnet.

Saken oppdateres