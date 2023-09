Sju av åtte republikanske presidentkandidater i USA møttes i natt til debatt.

Det er den andre debatten republikanerne har før primærvalget. Igjen glimret tidligere president Donald Trump med sitt fravær.

Her er seks punkter som oppsummerer debatten på Ronald Reagan-biblioteket i California:

1. Trump eier stadig det republikanske partiet

Donald Trump hadde 57 prosent oppslutning på et gjennomsnitt av meningsmålingene rett før debatten, ifølge nettstedet Real Clear Politics.

De sju kandidatene på scenen hadde 36 prosent til sammen.

Skal en av dem kunne slå Trump, må flere av de andre forsvinne. Elimineringen bør begynne så snart som råd. Det er ikke lenge til nominasjonskampen begynner i Iowa 15. januar.

Men ingen av de sju på scenen hadde det store gjennombruddet i natt.

Florida-guvernør Ron DeSantis ses på som Trumps eneste reelle konkurrent. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Kritikken av Trump var kraftigere enn sist, men den avtok etter kort tid og handlet først og fremst om den offentlig pengebruken til Trump da han var president.

Ron DeSantis åpnet sitt første innlegg i debatten med slik kritikk av rivalen.

– Han skulle ha vært her og forsvart at han økte gjelda med 7,8 billioner da han var president, sa DeSantis.

Det er lett å kritisere Trump for å ha brukt for mye penger da han satt i Det hvite hus under koronapandemien. Men det er bare Chris Christie som tør å kritisere Trump for å ha splittet det amerikanske folket:

– Alle vi andre viser respekt for republikanske velgere. Men Trump har ikke bare splittet partiet, han har splittet venner og familier. Folk kan ikke snakke sammen lenger på grunn av ham, sa den tidligere Trump-vennen og guvernøren i New Jersey.

Han døpte Donald Trump til «Donald Duck» fordi han stadig dukker unna angrep og ansvar.

Chris Christie døpte Donald Trump til «Donald Duck» under den siste debatten. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Men Christie har 2,7 prosent oppslutning, og Trump har altså 57 prosent. Det er lite som tyder på at det vil endre seg stort etter debatten.

Donald Trump har mye å bekymre seg for, men motkandidatene er ikke på toppen av lista.

Partiet er fortsatt Donald Trumps.

2. Haley gjør det bra igjen, og kan slå Biden

Nikki Haley, Trumps tidligere FN ambassadør, stilte i en rød silkedrakt, men uten hansker.

Som sist, var hun en effektiv debattant.

Hun var tydelig også da hun kritiserte sine partifeller i Washington som styrer mot nedstengning av de føderale myndighetene på søndag.

– Klarer de ikke å vedta et budsjett, bør de ikke få lønn selv heller, sa Haley.

Jeg møtte Haley på et valgmøte i Iowa i forrige uke, og der lovet hun publikum at hun alltid ville si sannheten og at hun ikke er redd for vanskelige spørsmål.

Debattpanelet måtte klare seg uten tidligere president Donald Trump. Foto: Mark Terrill / AP

Haley var ærlig på at hun både er enig og uenig med Donald Trump.

Uenig er hun blant annet når det gjelder fortsatt støtte til Ukraina som hun mener er helt nødvendig for USAs sikkerhet.

Denne tydeligheten kan appellere til velgere på midten i amerikansk politikk.

For Haley ville ha slått Joe Biden med 4,3 prosentpoeng om det var valg i dag, viser den siste gjennomsnittsmålingen hos Real Clear Politics.

Haley har så langt ligget på tredjeplass bak Trump og Ron DeSantis, men hun må flerdoble sin nåværende oppslutning på ti prosent oppslutning om hun skal klare å utfordre Trump.

Debatten i natt sørget neppe for det.

3. TikTok vant

Frykten og unnfallenheten overfor Kina ble et stadig tilbakevendende tema i debatten, og her fikk den yngste av kandidatene, energiske Vivek Ramaswamy, gjennomgå.

Ramaswamy er forretningsmann og bruker TikTok aktivt i valgkampen.

Da han ble spurt om hvorfor han er på TikTok samtidig som han langer ut mot Kina, havnet han i munnhuggeri med Nikki Haley.

– Jeg vil at vi skal vinne valg. Vi kan bare fri oss fra Kina om vi vinner. Jeg er den eneste i partiet som snakker om å nå unge folk, og de er på TikTok, sa 38 år gamle Ramaswamy – før han lovte å slutte å bruke TikTok om republikanerne vinner valget.

Nikki Haley følte seg dum da hun hørte Vivek Ramaswamy snakke om å nå unge velgere gjennom TikTok. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Kommentaren fikk Nikki Haley til å sukke:

–Jeg føler meg dummere hver gang jeg har hørt noe du sier, sa hun patroniserende.

Og da debatten gikk til reklamepause like etter, viste Fox News en reklame for nettopp kinesisk-eide TikTok.

4. Ron DeSantis bedre, men ingen stjerne

Florida-guvernør Ron DeSantis har ikke klart å leve opp til forventningene om å bli et klart alternativ til Trump. Det var håpet til mange pengesterke interesser i partiet etter at han vant mellomvalget i fjor så det sang.

Han gjorde det bedre i nattens debatt enn i den forrige, men neppe bra nok til å rykke fra resten av feltet, ifølge flere kommentatorer.

DeSantis er under voldsomt press og har satset 50 millioner dollar i Iowa, hvor han trolig er helt nødt til å vinne nominasjonsmøtet som starter prosessen 15. januar.

Men selv om De Santis etter hvert var aktiv og klar i nattens debatt, vil han helst snakke om hvordan han har gjort ting i Florida. Han snakker fortsatt helst om hvordan ting blir gjort i hjemstaten.

Han blir også utsatt for daglige angrep av Trumps kampanje.

Donald Trump angriper konkurrentene sine gjennom sin egen kampanje, ikke på debatten. Foto: Mike Mulholland / AP

5. Sammen mot Washington, som snart kan bli stengt

Alle kandidatene har to favoritt-temaer:

Sikring av grensen mot Mexico

Det store offentlige forbruket i Washington

Det var rundt dette siste temaet Trump fikk mest kritikk fra partifellene.

De høye rentene og den høye prisstigningen skyldes et voldsomt offentlig forbruk, mener samtlige kandidater. Det er president Biden som får mest skyld for det, men også hans forgjenger.

Reiser du rundt i USA og snakker med vanlige folk, er sløsing med penger i Washington noe av det de er mest opptatt av.

Donald Trumps prosjekt om å si opp byråkrater og «tørke ut sumpen» i hovedstaden er av hovedtemaene for det republikanske partiet nå, og et som fikk mye plass i debatten.

Det samler velgere, og stikker dypt.

Tim Scott var mer fremoverlent i den siste debatten, enn hva han var i den forrige. Han mener velferdsordninger ødelegger mer for etniske minoriteter i USA enn hva kapitalismen gjør. Foto: MARIO TAMA / AFP

Den afrikansk-amerikanske senatoren Tim Scott var en av dem som snakket om hvordan offentlig forbruk kan virke mot sin hensikt.

Han mener velferdsordninger har ødelagt mer for etniske minoriteter i USA en kapitalismen har.

Scott var også langt mer aktiv i nattens debatt enn i den forrige.

7. Kaotisk debattledelse

Debatten utenfor Los Angeles ble ledet av tre programleder fra Fox Business. De får kritikk i mange amerikanske medier for jobben de gjorde.

Spørsmålsstillingen var kaotisk, og kandidatene avbrøt og snakket i munnen på hverandre uten at programlederne klarte å stanse dem.

Kandidatene unnlot også flere ganger helt å svare på det de ble spurt om.

Da de til slutt ble bedt om å skrive navnet på en motkandidat de mener burde stemmes ut, var det bare én som gjorde det han ble bedt om.

Det var Chris Christie, og han skrev Donald Trump på sin lapp.

Kandidatene avbrøt hverandre under debatten, men Nikki Haley og Doug Burgum spanderte på hverandre et håndtrykk. Foto: ROBYN BECK / AFP

Men ingenting tyder på at Trump vil bli stemt ut av sine egne.

Hvis dette er en sesong av Survivor, og deltakerne skal stemmes av øya, så vil ikke Trump bli sendt hjem slik det ser ut nå.

– Donald Trump er i grunnen selve øya, sa kommentator David Axelrod på CNN tørt etter debatten.

Til tross for fire kriminelle tiltaler og en bedragerisak som kan fratar ham mulighetene til å drive næringsvirksomhet i New York, er det stadig Donald Trump som eier det republikanske partiet.