Seks hjelpearbeidere drept i Sør-Sudan

Hjelpearbeiderne ble drept da de ble angrepet på vei fra hovedstaden Juba til Pibor øst i det sultrammede landet.

FORDØMMER: FNS nødhjelpskoordinator for Sør-Sudan Eugene Owusu. Foto: Siegfried Modola / Reuters

– Jeg er forferdet og forbannet over gårsdagens grufulle drap på seks modige hjelpearbeidere i Sør-Sudan. På et tidspunkt der behovet for humanitær hjelp aldri har vært høyere, er det fullstendig uakseptabelt at de som prøver å hjelpe blir angrepet og drept, sier nødhjelpskoordinator Eugene Owosu i en pressemelding fra FNs nødhjelpskontor (OCHA).

FN sier dette er det høyeste antallet hjelpearbeidere som er drept i en enkelt hendelse siden konflikten startet i desember 2013.

Siden den gang har minst 79 hjelpearbeidere blitt drept. I 2017 har minst 12 blitt drept og minst åtte nødhjelpskonvoier har blitt angrepet så langt i år, ifølge FN.

Det er ikke kjent hvor de seks som ble drept lørdag kom fra eller hvem de arbeidet for.

– Vi er ikke kjent med at nordmenn skal være involvert, sier UDs pressevakt Frode O. Andersen til NRK.

Det er tredje gang denne måneden at hjelpearbeidere har blitt angrepet i Sør-Sudan. Flere ganger har hjelpearbeidere også blitt forsøkt ranet.