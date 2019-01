Seks er bekreftet omkommet i togulykke på bro over Storebælt

Meldingene om antallet omkomne kommer fra DR Nyheder. De siterer kilder i Danmarks Statsbaner (DSB).

Heidi var passasjer på toget da ulykken skjedde. Hun forteller om en dramatisk opplevelse.

Politiet på Fyn bekrefter at flere mennesker har mistet livet i ulykken på broen over Storebæltet.

Det var fjernsynsstasjonen TV 2 Fyn som først meldte at flere mennesker er omkommet. Litt senere ble dette bekreftet av dansk politi, som imidlertid ikke kan opplyse hvor mange som er døde.

Flere skal være omkommet i togulykken på Storebæltsbroen. Foto: Michael Bager/ritzau Scanpix / NTB scanpix

Ulykken skjedde da et lyntog måtte bremse kraftig på lavbroen over Storebælt. Tidligere er det blitt opplyst at minst åtte personer ble lettere skadd.

Bilder fra ulykkesstedet viser at det blåser kraftig i området, og at flere av vognene på godstoget har revnet.

Uklar årsak

Årsaken til oppbremsingen er ikke endelig bekreftet. Men Banedanmark opplyser til dansk TV 2 at toget ble truffet av deler av taket på et godstog. Det kjørte i motsatt retning, lastet med øl.

Ifølge DSB skal 160 passasjerer og tre ansatte ha vært ombord på toget da ulykken inntraff.

Lyntoget var på vei til København, mens godstoget skulle til Fyn. Både ambulanser og politi ble sendt til stedet etter ulykken. Togavganger mellom Korsør og Nyborg ble innstilt.

Storebæltsbroen var onsdag morgen stengt for veitrafikk på grunn av uvær og kraftig vind. Flere andre steder i Danmark er togtrafikken stegt som følge av nedblåste trær og kjøreledninger.

Danske Politiken skriver at det er satt opp et krisesenter på Nyborg idrettssenter, der de berørte kan få assistanse. DSB har også satt opp en krisetelefon for de som har behov for å snakke med en psykolog.