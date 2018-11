Samtidig som Demokratene ligger an til å sikre flertall i Representantenes hus, beholder Det republikanske partiet flertallet i Senatet.

Det betyr at Demokratenes håp om at «en blå bølge» skulle skylle inn over begge husene i den amerikanske Kongressen, ikke blir oppfylt.

– Et stort øyeblikk og en seier for presidenten, sier pressetalskvinnen for Det hvite hus, Sarah Sanders.

Demokratene har mistet to seter i Senatet, noe som betyr at Det republikanske partiet styrker sitt flertall. Foreløpig er resultatene fra fem stater ikke formelt avgjort.

Styrket blant kjernevelgerne

Selv om et demokratisk flertall i Representantenes hus kan stikke kjepper i hjulene for Donald Trumps politiske agenda, vil et republikansk flertall i Senatet kunne fortsette å godkjenne presidentens dommerutnevnelser.

I tillegg viser resultatene for valg til Senatet at Trump har styrket tilliten blant sine kjernevelgere.

Trump hadde i forkant av mellomvalget varslet at han satset på et godt senatsvalg for Det republikanske partiet. Den siste tiden opp mot mellomvalget har han derfor drevet en intens kampanje rettet mot statene han sikret i presidentvalget i 2016.

I kampanjen har Trump spesielt fokusert på problemer han mener skyldes ulovlig innvandring, og appellert til velgerne sine med løfter om strengere innvandringspolitikk.

Roste seg selv på Twitter

At Demokratene fikk flertall i Representantenes hus kom ikke som en stor overraskelse. Det er nemlig svært vanlig at den sittende presidentens parti taper seter i Kongressen, i mellomvalget.

I løpet av de siste åtte tiårene, har det kun skjedd to ganger at partiet til presidenten har vunnet flertall i Representantenes hus.

Derfor er valget til Senatet å regne som en overraskende seier for Trump og det republikanske partiet, som ligger an til å styrke sitt flertall med to seter.

På Twitter var presidenten selv rask til å gjengi ros fra den amerikanske forfatteren Ben Stein.

«Bare fem ganger de siste 105 årene har en sittende president vunnet seter i Senatet i mellomvalget. Mr. Trump har noe magisk over seg», heter det i Twitter-meldingen.

Spår splittende retorikk fra Trump

Resultatene etter valget viser at amerikanerne er svært splittet i sine holdninger til hvordan landet bør styres. Aller tydeligst er skillet mellom de som bor i byer og forsteder, og de som bor på bygda.

USA-ekspert Henrik Heldahl tror Trump vil ha en mer splittende retorikk frem mot presidentvalget i 2020. Foto: Pressefoto / amerikanskpolitikk.no

USA-kjenner Henrik Heldahl tror Donald Trump vil legge opp til en mer splittende retorikk framover etter at Demokratene fikk flertall i Representantenes hus.

– Jeg tror dette resultatet gir Trump en bedre sjanse i presidentvalget i 2020. Trumps valgkampstil baserer seg på splittelse og å ha noen å skylde på og mistenkeliggjøre. Når Demokratene nå tar Representantenes hus, og trolig vil bremse en del av Trumps politikk, gir det ham en fin mulighet, sier kommentator Henrik Heldahl i AmerikanskPolitikk.no til NTB.