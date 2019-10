Seier for Justin Trudeau

– Canada har vist med sine stemmer at de ønsker en pregressiv agenda, sa Justin Trudeau under sin seierstale tirsdag morgen norsk tid.

Den unge Justin Trudeau har blitt sett på som et liberalt ikon i et nordamerikansk kontinent mye preget av det motsatte.

LIBERALT IKON: Han var voldsomt populær i 2015 og vant det valget på en overbevisende måte. Denne gangen har det vært tøffere for Justin Trudeau i Canada. Foto: Adam Scotti / Twitter

For ikke mange ukene sidene ble Trudeau mer eller mindre dømt vekk fra statsministerposten etter at det dukket opp bilder av ham i såkalt «blackface».

Fakta om Blackface Ekspandér faktaboks «Blackface» er ein type teatersminke som opphavleg kjem frå USA, der fortrinnsvis kvite personar tek på seg svart sminke for å sjå ut som ein mørkhuda person.

«Blackface» brukte å vere ein eigen sjanger innan amerikansk teater, men den vart etter kvart sett på som rasistisk fordi karakterane ofte vert sett på som lite respektfulle og fordomsfulle.

Teatersminka er særskild omstridd i delar av USA som har vore gjennom mange tiår med omfattande slavedrift.

I Nederland oppstår det kvar advent ein debatt når «Svarteper», medhjelparen til den nederlandske julenissen, dukkar opp. Folk malar seg svarte i ansiktet, fordi «Zwarte Piet» hadde falt gjennom pipa og vart svart. Andre meiner det er ei rasistisk utkleding.

Den liberale frontfiguren viste seg å ha skjeletter i skapet som ikke passet inn i heltebeskrivelsen.

Velgerne ser ikke ut til å ha brydd seg altfor mye om det, opptellingen viser at partiet til Trudeau kommer til å bli det største.

Svakere enn forrige gang

I 2015 halt Trudeau inn en meget overbevisende seier. Det liberale partiet kunne danne regjering alene med hele 177 representanter i Underhuset. Det var sju mer enn det han trengte for å ha absolutt majoritet.

Denne gang ligger det an til et svakere resultat, men likevel nok til at det aller mest sannsynlig blir Trudeau som fortsetter.

– Jeg er overrasket over hvor bra Trudeau har gjort det, sier professor i politikk ved Universitetet i Toronto, Nelson Wiseman til AP.

– Det var vel ingen som trodde at han opprettholde den absolutte majoriteten, men han er ikke langt unna, legger Wiseman til.

MÅ FÅ STØTTE FRA ANDRE: Justin Trudeau vil danne ny regjering i Canada, men må få hjelp fra ett eller flere av småpartiene. Foto: Martin Trembley / Pressearkiv

Må få hjelp

Partiet til Trudeau må søke støtte fra ett eller flere av de små partiene for å kunne danne regjering. Som leder for det største partiet, blir det Trudeaus oppgave å gjøre det første forsøket.

En naturlig samarbeidspartner er «New Democratic Party» som enten blir valgets tredje eller fjerde største parti. Partileder og frontfigur Jagmeet Singh har i meget klare ordelag sagt at det ikke er mulig å samarbeide med valgets nest største parti, De konservative.