I innspurten til det amerikanske mellomvalget ser TV-seere i Kenosha flere politiske TV-reklamer i timen.

Kenosha og delstaten Wisconsin er blant områdene som kan avgjøre hvilket parti som får flertall etter valget 6. november.

NRK i Kenosha Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Ekspandér faktaboks NRK belyser i en serie artikler fra den amerikanske byen Kenosha forskjellige saker i forbindelse med mellomvalget 6. november.

Kenosha ligger i delstaten Wisconsin, rundt ti mil nord for Chicago. Byen er valgt fordi den på flere måter illustrerer dagens USA.

Kenosha er en tidligere tradisjonell industriby, der bilindustrien sto sterkt. Blant annet er rattet og setebeltet nyvinninger som stammer fra byen. Den siste bilfabrikken i Kenosha, en Chrysler-fabrikk, ble nedlagt i 2010.

Kenosha har delvis klart omstillingen til moderne høyteknologisk industri, og selskaper innen flyteknologi, avfallshåndtering og forsvarsindustri er blant dem som er etablert i byen.

Innbyggerne er i gjennomsnitt rikere enn i USA som helhet og har i høyere grad helseforsikring.

Når det gjelder det politiske, er Kenosha plassert omtrent midt mellom republikanerne og demokratene.

Kenosha ligger i Wisconsin, en av de tradisjonelt demokratiske delstatene som Donald Trump vant med knapp margin i presidentvalget i 2016.

I presidentvalget i 2016 delte byen seg omtrent helt likt mellom Donald Trump og Hillary Clinton. Trump fikk 36.025 stemmer mens Clinton fikk 35.770 stemmer.

Kenosha er en del av Wisconsins første kongressdistrikt. Distriktet har siden 1999 vært representert av Paul Ryan, den avgående lederen i Representantenes hus.

Wisconsin har flere valg der meningsmålingen viser at det er knyttet spenning til utfallet av. Den sittende demokratiske senatoren Tammy Baldwin utfordres av republikaneren Leah Vukmir. Den sittende republikanske guvernøren Scott Walker utfordres av demokraten Tony Evers. Og i første kongressdistrikt kjemper republikaneren Bryan Steil og demokraten Randy Bryce om å overta plassen etter Paul Ryan. Valgene til Senatet og Representantenes hus kan begge få avgjørende betydning for hvilket parti som får flertall etter valget.

Resultatet er at begge partiene har pøst inn store summer i delstaten, penger som i stor grad brukes på politisk reklame.

Advarer mot høyere skatter

I reklamen forteller Decker at hun driver et bilverksted sammen med mannen og bruker fritiden til å kjøre barna rundt på forskjellige aktiviteter.

Hun anklager Demokratenes guvernørkandidat Tony Evers for å ville øke bensinavgiften med opptil to kroner literen, og også ville øke andre skatter.

– Vår familie har ikke råd til Tony Evers' høyere skatter. Vi kan virkelig ikke det, avslutter hun reklamen.

Ikke på noe sted i reklamen kommer det frem at Erin Decker ikke er en hvilken som helst vanlig velger, men er Republikanernes partiformann i Kenosha.

Selv mener Decker at det ikke er noe galt med å bruke seg selv i reklamen – eller med det negative budskapet.

– Jeg sier bare det jeg mener, og negativ reklame er det som virker, sier hun til NRK.

Partiformann Erin Decker utenfor Det republikanske partiets hovedkontor i Kenosha. Foto: Kristian Elster / NRK

Over 120 forskjellige reklamer på tre måneder

Nettstedet Wispolitics har en oversikt over de politiske reklamene i delstaten.

Oversikten viser at bare så langt i oktober, er det laget 44 nye politiske TV-reklamer.

I tillegg sendes stadig vekk reklamer som er produsert i september (38), august (40) eller tidligere i år.

Over 900 millioner kroner

Nettstedet FollowTheMoney viser at det samlet inn over 107,5 millioner dollar (over 900 millioner kroner) til årets valg i Wisconsin.

Og ennå er det tid igjen til valget. Innen 6. november blir trolig tallet over én milliard kroner.

Det gjelder bare valg i delstaten Wisconsin med sine snaut sju millioner innbyggere.

Mer folkerike delstater som California (seks milliarder kroner) og Texas (tre milliarder kroner) har sett enda større beløp.

Se reklamen om læreren som så på porno

Anklages for å se porno

Reklamen der Decker snakker om sin frykt for høyere skatter, er blant de mildere i Wisconsin ved dette valget.

Andre anklager en kandidat til Representantenes hus for ikke å betale barnebidrag eller slippe kriminelle ut på gaten.

En av angrepsreklamene som har fått mye oppmerksomhet, er et angrep på Tony Evers for at han angivelig ikke skal ha sparket en lærer som så porno på skolen.

Se Bryan Steils reklame

Lite konkrete

Mens de negative reklamene gjerne viser til konkrete hendelser, er de positive i stor grad uten spesifikt innhold.

Et eksempel er Bryans Steils reklame for at han skal overta setet i Representantenes hus som Paul Ryan har hatt til nå.

Til bilder av Steil som spiller amerikansk fotball med en gruppe barn, gir han følgende tekst:

«Jeg er Bryan Steil og jeg godkjente dette budskapet.

Politikk kan være et tøft spill og når viktige ting skal avgjøres, kan vi ikke tillate oss å miste ballen.

Jeg er Bryan Steil og min taktikk er Wisconsin-løsninger, blokkere og takle skatter og regler.

Den er offensiv når det gjelder utdanning og yrkestrening, slik at vår neste generasjon kan vinne igjen.

Fordi, når alt kommer til alt, er vi alle fra Wisconsin.»