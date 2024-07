President Joe Biden bekrefter i en uttalelse tirsdag ettermiddag at direktøren går.

Han melder videre at han snart vil utnevnte en ny direktør for Secret Service.

– Hun har uselvisk dedikert og risikert livet sitt for å beskytte nasjonen gjennom karrieren i Secret Service, skriver presidenten.

Kimberly Cheatle aksjon i Representantenes hus mandag. Foto: Rod Lamkey, Jr. / AP/NTB

Han takker for lang og tro tjeneste, spesielt i hans administrasjon.

Biden skriver at den uavhengige granskingen av attentatforsøket 13. juli fortsetter, og at han ser fram til å få konklusjonen.

– Vi vet alle at det som skjedde den dagen aldri kan skje igjen, sier Biden.

Flere medier meldte

Flere amerikanske medier var først ute med nyheten tirsdag.

ABC News refererer til to ikke navngitte kilder som hevder at Secret Service-direktøren har gått av.

Også MSNBC melder at Kimberly Cheatle går av.

CBS News skriver at hun har planer om å gå av. De referer til fire anonyme kilder.

Dagen etter grilling

Mandag forklarte hun seg i Representantenes hus, der flere republikanske medlemmer krevde at hun trakk seg.

Hun ble grillet av politikere fra begge fløyer, og flere var frustrerte med svarene de ikke fikk.

Cheatle selv sa da at hun mener hun er rett person i jobben, og at det ikke var riktig tid for henne å gå av.

Kritikk etter attentatforsøk

Sjefen for sikkerhetstjenesten har fått massiv kritikk etter attentatforsøket mot presidentkandidat Donald Trump 13. juli.

– Vi sviktet. Som direktør for amerikanske Secret Service tar jeg fullt ansvar for enhver sikkerhetsbrist, sa Cheatle mandag.

– Attentatforsøket på tidligere president Donald Trump 13. juli er den betydeligste feilen ved Secret Service på flere tiår, fortsatte topplederen.

Mandag sa Cheatle også at det ville ta 60 dager å lage en rapport om hendelsen der Donald Trump ble skutt mot og skadet i øret.