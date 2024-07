Secret Service innrømmer å ha avslått sikkerhetsforespørsler fra Trump

Kritikken øker mot Secret Service, som hadde ansvaret for sikkerheten under valgkampmøtet til Donald Trump i Pennsylvania 14. juli.

Sikkerhetstjenesten innrømmer at de har avslått forespørsler fra Trump om økte føderale ressurser til sikkerhetsopplegget rundt ham de siste to årene.

Det skal ikke gjelde arrangementet i Pennsylvania, ifølge New York Times.

Dagen etter attentatet benektet likevel sikkerhetstjenesten at de har sagt nei til slike forespørsler.

Lørdag måtte talsperson for Secret Service, Anthony Guglielmi, fortelle at dette ikke var riktig, likevel.

I en kommentar til New York Times, understreker Guglielmi at Secret Service har forsøkt å styrke sikkerhetsopplegget ved å bruke lokalt politi.

– I noen tilfeller der Secret Service-spesialiserte enheter eller ressurser ikke ble gitt, gjorde byrået endringer for å sikre sikkerheten, sier Guglielmi i uttalelsen.

– Dette kan inkludere å bruke statlige eller lokale partnere, forteller han.

Secret Service-agenter under valgkampmøtet i Pennsylvania. Foto: AP

Skal ha brukt drone

Secret Service har likevel fått kritikk for manglende sikkerhet under Trumps valgkampmøte.

Gjerningsmannen avfyrte flere skudd fra taket på en lagerbygning rundt 130 meter unna Trump, og mange har vært kritisk til at han fikk tilgang denne bygningen.

I et intervju med Fox News som skal sendes i sin helhet mandag, forteller Trump at ingen advarte ham før han gikk på scenen om at det var en potensiell skytter.

– Hvordan kom noen opp på det taket? sier han.

Gjerningsmannen Thomas Matthew Crooks skal ha brukt drone for å få best mulig sikt til podiet der Trump stod. Foto: Bethel Park School District / AP

Ifølge CBS skal gjerningsmannen Thomas Matthew Crooks også ha brukt en drone i området for å få best mulig sikt til podiet der Trump skulle holde sin tale.

Det er foreløpig uklart om dette ble gjort like før attentatet eller om Crooks gjennomførte droneflygingen noen dager før Trumps valgkampmøte.

En tilskuer ble drept i angrepet, mens to andre ble alvorlig skadet. Trump selv ble truffet av en kule som streifet det høyre øret.

Gjerningsmannen ble skutt og drept på stedet av Secret Service-agenter.

Dronen som Crooks skal ha brukt ble funnet i 20-åringens bil etter attentatet og blir nå undersøkt av etterforskere.

Massiv kritikk mot Secret Service-sjef

Flere på republikansk side har tatt til orde for at Secret Service-sjef Kimberly Cheatle må trekke seg, men hun har selv avvist at hun kommer til å gjøre det.

Mandag er hun innkalt for å vitne for en komité i Representantenes hus om sikkerhetsopplegget rundt Trump-møtet.

At Secret Service kan ha avvist tidligere forespørsler til sikkerheten rundt Trump, vil antagelig øke kritikken som møter henne der. Byråets bruk av lokale politifolk er også blitt kritisert.

En rekke profiler på den ytre og ekstreme høyresiden i USA mener i tillegg at det ikke burde være kvinner i Secret Service, og at de ikke var i stand til å beskytte Trump.

Dette har blitt blankt avvist av byrået.

Secret Service etterforskes også av USAs departement for innenlands sikkerhet for håndteringen av Trumps sikkerhet.