Se Mays nye «danse-moves»

Det var med fornyet selvtillit statsminister Thresa May kom dansende inn på scenen etter tonene av ABBAs «Dancing Queen» på landsmøtet til De Konservative i Birmingham,

Med sine «moves» var det en selvironisk referanse til den latterliggjøringen hun har vært utsatt for verden over etter dansingen hun prøvde seg på under et nylig besøk i Afrika.

Den britiske statsministeren virket svært opplagt og fikk mye applaus da hun innledet sin tale på landsmøtet.

Dette var noen annet enn forrige års landsmøte-tale som var en katastrofe for May. Stemmen sviktet og logoen til De Konservative ramlet ned fra veggen.

Vil respektere folket

Theresa May grep deretter inn i kjernen i britisk politikk og den bitre tonen som preger den.

Målet ved talen var å forene partiet i en tid da både regjering, parti og folk er dypt splittet over brexit.

May lover å respektere folkeavstemningen som ga flertall for brexit, og nekter å utelukke «no deal».

– Vi kan ikke ha en ny folkeavstemning. Tenk hvilke følger det vil få for demokratiet, sa May.

Vil du vite hva som kan skje etter at Storbritannia har forlatt EU? Her er krangelen om brexit forklart av London-korrespondent Øyvind Nyborg

Strengere innvandringspolitikk

– Ingen ønsker en god avtale mer enn meg, men det har aldri betydd at vi skal få en avtale til enhver pris. Storbritannia er ikke redd for å gå ut uten avtale hvis vi må, sa May.

Hun fortalte at hun ikke kan utelukke en brexit uten noen avtale, fordi det vil svekke britenes forhandlingsposisjon.

– Den frie bevegelsen av mennesker skal avsluttes én gang for alle, sier May, og lover at Storbritannia skal ta tilbake kontrollen over grensene og innvandringen.

Flere i partiet er stert i mot hennes brexit-plan fordi den i følge de vil ligge for tett opp til et EU-medenskap. I går gikk Boris Johnson til frontalangrep på May. Derfor er det viktig for henne å selge inn hennes versjon av brexit på best mulig måte.

EU-borgere skal ikke lenger ha noen forrang og Storbritannia vil begrense innvandringen av ufaglært arbeidskraft., fortalte May til stor applaus fra parti-delegatene.

Den britiske statsministeren Theresa May liker tydeligvis å danse. Erik Solheim var en av dem som fikk med seg en dansende May – sammen med speidere i Kenya.