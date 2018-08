Se hvordan ulykkesbroen er skåret inn i husene under

Myndighetene er bekymret for om resten av broen også vil rase, og har evakuert rundt 630 personer som bor i leiligheter i nærheten, skriver nyhetsbyrået AP. Noen bor bokstavelig talt i skyggen av Morandi-broen, eller med broens stolper inntil bygget de bor i.

Brannmenn har vært inne i noen av leilighetene for å hente ut nødvendige dokumenter, og i én leilighet en katt.

INNTIL BYGNINGER: En betongstolpe står inntil en bygning i Genoa, Italia. Foto: Luca Zennaro / AP

Det er uklart om menneskene som bor i hus under broen får flytte tilbake til hjemmene sine igjen. Trolig får de ikke det.

Vurderer å rive

Minister for transport og infrastruktur i Italia, Danilo Toninelli, skrev i går i et Facebook-innlegg, ifølge The Washington Post, at eiendelene til de evakuerte vil bli hentet. Men at leilighetene deres kan bli ødelagt.

VURDERER RIVING: Minister for transport og infrastruktur i Italia, Danilo Toninelli, sier at myndighetene vurderer om de skal rive restene av broen og husene under den. Foto: Max Rossi / Reuters

– Vi må vurdere å rive restene av Morandi-broen og husene under den, sa Toninelli etter at hjelpearbeidere hadde fjernet flere tonn med stål og betong fra broruinene.

– Det vil ikke være mulig å gjøre husene under broen egnet til å bo i igjen, sier guvernør i Liguria, Giovanni Totti, til det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Han sier at i løpet av en måned vil være 30 boliger klare for de flere hundre som har mistet hjemmene sine. Han sier imidlertid ikke noe om hvor disse boligene er.

OVER HUS: Morandi-broen er bygget på 60-tallet over eksisterende boligbygg i Genova. Foto: Luca Zennaro / AP

38 omkom

Broen som ble påbegynt i 1963 og stod ferdig i 1967 er oppkalt etter den italienske ingeniøren Riccardo Morandi, som konstruerte en rekke broer i Italia på 1960- og 1970-tallet.

Broen ble bygget over allerede eksisterende boligbygg. Bilder viser at stolpene som holder broen oppe blant annet skjærer gjennom taket på et leilighetsbygg.

Fakta om ulykken på Morandi-broen Ekspandér faktaboks Ponte Morandi er en bro på motorveien A10 ved den italienske havnebyen Genova.

Broen ble bygget mellom 1963 og 1967 og er 1.102 meter lang. Den krysser elven Polcevera, samt flere bygninger, fabrikker og et jernbanespor.

Tirsdag ved 12-tiden kollapset cirka 200 meter av broen, og opptil 35 personbiler og flere lastebiler falt i bakken 45 meter under.

39 personer er bekreftet døde, deriblant tre barn. To av de omkomne er fra Albania, tre er fra Chile og tre fra Frankrike. 15 personer er skadd, for de fleste er tilstanden alvorlig.

Det var kraftig regnvær og sterke vindkast da ulykken skjedde.

Ulykken er den største som involverer en bro i Europa på flere tiår. (Kilder: AP, AFP, NTB)

38 personer er til nå bekreftet omkommet etter brokollapsen tirsdag. Både italienske og franske myndigheter har startet etterforskning for å finne ut hvorfor broen kollapset over den italienske byen.

De første begravelsene ble holdt i dag fredag, før det i morgen lørdag skal arrangeres en statlig begravelse i Genova.

Slitasje og dårlig vedlikehold på broen og værforhold har blitt trukket frem som mulige årsaker til at den 1183 meter lange broen kollapset.