Se hvordan pandemien preget dødstallene i Europa

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tallene over viser hvor mange som dør hver uke i 14 europeiske land. Landene leverer tall til overvåkningstjenesten Euromomo (mer om den lenger ned i artikkelen).

Grafikken taler sitt tydelige språk.

Etter en topp i starten av april har Europa kommet til hektene igjen. Dødstallene har vært innenfor normalen de siste ukene, melder Euromomo.

Den verste uken var i april

Ser man på toppen i Europa, var den i uke 14 (månedsskiftet mars/april). Da døde nesten dobbelt så mange som i uke 14 i et normalår.

Normalnivået for de 14 landene til sammen, er at rundt 50.000 dør hver uke. I uke 14 døde 88.724.

– Det er et stort avvik i år sammenlignet med tidligere år. Og det gjelder i flere aldersgrupper, ikke bare blant de aller eldste. Det er kun de aller yngste som ikke har en overdødelighet, sier forsker ved FHI og UiO, Øyvind Næss.

Det har tidligere vært kjent at de eldste er mest utsatt.

Tallene viser at man så langt nede som i aldersgruppen 15–44 ser en topp i dødeligheten under pandemien som overgår normalen.

OVERDØDELIGHET IKKE BARE BLANT DE ELDSTE: Grafen viser dødstall fordelt på aldersgrupper. I den yngste gruppen er dødstallene innenfor normalen, mens de for gruppene 15–44 og 45–64 år viser utslag av pandemien. Foto: Euromomo

Forklaring til grafene til Euromomo Ekspandér faktaboks Blå linje = nivå av registrerte døde. Grå stiplet linje/grått felt = Dødstall innenfor normalen. Rød stiplet linje = Betydelig flere døde. Noen av grafene har en z-score i stedet for antall døde. Z-scores over 4 (på y-aksen) = Det er flere dødsfall enn forventet. Z-scores under 4 (på y-aksen) = Det er færre dødsfall enn forventet.

Forskjeller mellom land

MENER MAN SER EFFEKTEN AV TILTAK: Forsker Øyvind Næss ved FHI og UiO mener de europeiske landene har klart å hindre mange dødsfall. Foto: UIO

Næss synes også det er verdt å merke seg de store forskjellene mellom land.

– Forskjeller mellom land viser at tiltak på en eller annen måte slår inn, men det er vanskelig å si akkurat hvilke tiltak. Jeg mener i hvert fall at forskjellen er tegn på virkningen av tiltak og ikke tilfeldige variasjoner mellom landene. Vi har sett at de generelle smitteverntiltakene vi har hatt, har redusert andre infeksjonssykdommer også. Det er interessante effekter, sier Næss.

Ifølge en britisk studie kan 3,1 millioner liv ha blitt spart i Europa på grunn av at tiltakene som er satt inn mot koronaviruset.

Studien anslår at Norge kan ha reddet 12.000 liv ved koronatiltakene.

NRK har tidligere skrevet om det har dødd færre i Norge enn i et normalår. Ser vi på Sverige, har de en betydelig overdødelighet, men ikke på langt nær så dramatisk som i for eksempel Spania.

Grafene viser dødstallene i Italia, Spania, og England sammenlignet med et normalår. Den grå stiplede linjen fra O er normaltilstanden, mens den røde stiplede linjen viser betydelig overdødelighet. Foto: Euromomo

Grafene viser dødstallene i Norge, Sverige og Danmark sammenlignet med et normalår. Den grå stiplede linjen fra O er normaltilstanden, mens den røde stiplede linjen viser betydelig overdødelighet. Foto: Euromomo

I en rapport fra Det europeiske smittevernbyrået ECDC trekkes følgende land fram med ingen eller lav overdødelighet under pandemien: Østerrike, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Hellas, Ungarn, Luxembourg, Malta og Norge.

– Svært positivt

– Tror du vi får se en ny bølge som dette?

– Det er ikke gitt at det kommer en ny bølge. Det blir viktig å teste og håndtere de mindre utbruddene som kommer for å hindre en ny stor bølge. Om det kommer en ny, lignende bølge, er derfor vanskelig å si. Det avhenger av hvordan vi alle oppfører oss og den lokale og nasjonale smittevernberedskapen med overvåkning og smitteoppsporing. Det er uansett svært positivt at bølgen har gått tilbake i så mange land, sier Næss.

Slik overvåkes dødsfall

At land har rapportert koronatilfeller og dødstall ulikt, har vært et betent tema under pandemien. I England fikk myndighetene kritikk for bare å ha med dødsfall på sykehus i statistikken.

Tallene fra Euromomo viser imidlertid tall på alle døde, uavhengig av årsak. I og med at toppen sammenfaller i tid med pandemien, mener de som lager statistikken at det ikke er noen tvil om at det er utslagene av pandemien vi ser.

Norge er ett av landene i Europa som rapporterer inn til statistikktjenesten Euromomo. Her kan man se hvor mange som dør totalt, og sammenligne tallet med tidligere år.

Statistikken til Euromomo ble laget for å overvåke dødsfall uavhengig av årsak i Europa.

Statistikken brukes også som grunnlag for å beregne hvor mange som dør av influensa, men dette krever tilleggsberegninger.