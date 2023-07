Vulkanutbruddet er kraftigere og gassforurensningen er større det man har sett de siste årene på Island, skriver den islandske kringkasteren RUV. Det kan utvikle seg svært farlige forhold ved utbruddet i kveld.

Vulkanutbruddet startet nord for Litli Hrútur ved Reykjaneshalvøya på Island mandag.

Beboere på halvøya Reykjanes blir bedt om å lukke vinduer.

– Det kan forventes betydelig gassforurensning fra vulkanen ved Litla-Hrútur, skriver politiet på Island på sin Facebook-side.

I uken før utbruddet ble det registrert tusenvis av små jordskjelv i området, som signaliserte at magmaen i bakken var i bevegelse og at et utbrudd var nær forestående, skriver The Guardian.

– Det gjør vondt å puste inn

Rundt klokken 23:00 mandag kveld dro Virgill Scheving Einarsson på handletur til Hafnarfjördur. Han sier det gjør vondt å puste.

– Du kan se brannen fra Vatnsleysustrand. Alt brenner der. Du får nesten ikke puste. Det er som å være på en fabrikk med giftstoffer rundt. Det gjør vondt å puste inn. Verst er det her over Voga og Vatnsleysustrand, sier han til Virgill til RUV.

FARLIGE GASSER: Vulkanutbruddet på Island mandag gir fra seg farlige gasser, og beboere i området blir bedt om å lukke vinduer. Foto: Juergen Merz - Glacier Photo / Reuters

Politiet har, etter råd fra forskere, stengt tilgangen til området ved vulkanen på grunn av store og livstruende gasser.

– Vi kan ikke si det nok, folk må holde seg unna området. Er de der, må de komme seg ut, sier kommunikasjonsdirektør Hjördís Guðmundsdóttir i politiet.

I en video som er delt på politiets Facebook-konto, og som er tatt fra kystvaktens helikopter mandag kveld, kan man tydelig se vulkanens aktivitet.

Det er tredje år på rad at vulkaner på Reykjaneshalvøya har utbrudd.

Følg utviklingen i NRKs Nyhetsssenter: