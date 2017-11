Se BBCs intervju med prins Harry og Meghan Markle

Prinsens fulle navn er Henry Charles Albert David Windsor. Han ble født den 15. september 1984 som yngste sønn av prins Charles og avdøde prinsesse Diana.

Prins Harry er nummer tre i arvefølgen til den britiske tronen, etter sin far og sin eldre bror prins William.

På skolen var Harry en middelmådig elev, med blant annet karakteren B i kunst og D i geografi, trass i at han gikk på de beste skolene og mottok spesialundervisning.

Mange tror at moren Dianas død i 1997 var tyngre å bære for Harry enn for storebroren, og at dette er grunnen til at han flørtet med lettere narkotiske stoffer og alkohol før han ble myndig. Dette ga ham tilnavnene «villstyringen» og «playboyprinsen».

Han vakte internasjonal bestyrtelse da han i 2005 ankom et kostymeball iført en naziuniform, to uker før dronning Elisabeth skulle lede en minnehøytidelighet over jødeutryddelsen. Prinsen innrømte senere at det var «en dum ting å gjøre».