SD-politikere truet utenfor valglokale

– Jeg er gravid, så jeg ble veldig redd for å bli slått i magen, sier Emilia Orpana, en av Sverigedemokraternas representanter som sto og delte ut valgsedler utenfor valglokalet i Ösmo i Nynäshamn, sør for Stockholm. De to politikerne ble angrep av to unge menn, skriver Expressen.

– Vi ble kalt for jævlige rasister og horeunger. De truet med at de skulle trampe oss på hodet og drepe oss. Han sa han skulle spytte på oss, men så spyttet han til siden og traff en moderat, forteller Orpana til avisen.

Til tross for at de ringte til politiet, ble stemningen så truende at politikere fra andre partier grep inn, sier hun.

– Hører ikke hjemme et demokratisk samfunn

Hjelpen kom fra Anders Karlsson fra Moderaterna og Bernt Månsson fra Miljöpartiet de gröna. Begge de to er oppbrakt over det som har skjedd.

– Dette hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn. Ingen skal få juling fordi man står og deler ut valgsedler, sier de to til den svenske avisen.

Ingen kom fysisk til skade. Da politiet kom til stedet, hadde de to mennene flyktet derfra.

Jimmie Åkesson sier til Expressen at han mener det har vært uvanlig mange angrep utenfor valglokaler.

– Det er en trist utvikling og det sier noe om det polariserte klimaet, sier han.

Mats Eriksson i Stockholmspolitiet sier til Dagens Nyheter at valgdagen ellers har vært rolig i hovedstaden.