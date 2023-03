Med rundt 500.000 flyginger i året er flyplassen i Amsterdam den fjerde travleste i Europa.

Bare Istanbul, London (Heathrow) og Paris (CDG) har flere avganger og landinger.

Nå har myndighetene i Nederland vedtatt at antall flyginger skal reduseres med åtte prosent, til 460.000.

Nedgangen skal skje fort og gjelder for en 12-måneders periode frem til september 2024, skriver Reuters. Planen er senere å redusere til 440.000 per år.

2,5 prosent av utslippene

Målet er å få både mindre støy og lavere CO₂-utslipp.

Luftfarten slapp i 2018 ut 1,04 milliarder tonn CO₂. Det viser tall fra Our World in Data.

Det innebærer at luftfarten står for rundt 2,5 prosent av verdens totale CO₂-utslipp.

Luftfartens bidrag til den globale oppvarmingen er likevel høyere. Fordi utslippene foregår høyt oppe i atmosfæren, er de mer skadelige.

Det er derfor vanlig å gange med 1,8 for å få frem klimaeffekten av utslippene fra luftfarten.

I november i fjor demonstrerte Extinction Rebellion, Greenpeace og andre miljøorganisasjoner på Schiphol i protest mot CO₂-utslipp. Foto: REMKO DE WAAL / AFP

Pålagt å kutte

Etter en dom i høyesterett i Nederland i 2019 er landet pålagt et øvre tak for hvor mye CO₂ landet kan slippe ut.

Som et resultat av dommen har regjeringen innført en rekke tiltak. I tillegg til kuttene i flyginger er det blant annet innført strenge restriksjoner i landbruket.

Nederland er verdens nest største eksportør av mat. Det har ført til store utslipp av klimagasser. Regjeringen har vedtatt kraftige restriksjoner over landbruket.

Resultatet kan bli at antall husdyr må reduseres med 30 prosent.

Nederland er svært sårbart overfor klimaendringene, særlig for at havet stiger. For et land som til dels ligger lavere enn havets overflate, er det et stort problem.

Nederlandske bønder demonstrerer mot strengere klimakrav i hovedstaden Haag 11. mars i år. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

Flyselskaper til søksmål

Etter vedtaket om å kutte antall flyginger, har flere flyselskaper gått til søksmål mot staten, skriver CNN.

Nederlandske KLM leder an i en gruppe selskaper som går rettens vei.

Selskapene sier at de har investert flere milliarder euro for å nå sine egne mål om kutte i utslipp fra flytrafikken.

De anklager regjeringen for ikke å være åpne for andre løsning for å kutte i utslippene.