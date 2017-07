Scaramucci til spektakulært angrep på staben

Da Anthony Scaramucci tok over som kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus var han tydelig på hva som ville skje med ansatte som lekker til media. De vil få sparken.

Likevel ble nok The New Yorker-journalist Ryan Lizza overrasket da han torsdag ble oppringt av Scaramucci.

«Han truet med å sparke hele kommunikasjonsstaben i Det hvite hus. Og derfra eskalerte det», skriver Lizza.

– Paranoid-schizofren

Journalisten rapporterte på Twitter at en høytstående medarbeider i Det hvite hus fortalte ham at Donald Trump og Scaramucci hadde middag med representanter fra konservative Fox News.

Selv om denne informasjonen virker ganske harmløs, reagerte Scaramucci.

Han ringte derfor Lizza og krevde at journalisten oppga kildene sine. Etter hvert ble kommunikasjonsdirektøren overbevist om at stabssjef Reince Priebus var kilden.

«Han er faen meg paranoid-schizofren»​, sa Scaramucci og varslet at Priebus vil bli bedt om å si opp jobben.

«THE MOOCH»: Scaramucci signaliserer at han ikke skyr en krangel i sin første uke i Det hvite hus. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Mener Priebus lekker

Siden Scaramuccis utnevnelse forrige fredag har det vært knyttet spørsmål til hvordan samarbeidet mellom ham og Priebus vil fungere.

De to skal ha et anstrengt forhold, noe som antageligvis ikke ble bedre av at Scaramucci antydet på Twitter at Priebus lekket hans finansielle informasjon mindre enn en uke etter at de to ble kolleger.

BRÅK I EGNE REKKER: Det virker å være uro i administrasjonen til president Donald Trump. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

– I lys av lekkasjen av mine økonomiske opplysninger, noe som er en forbrytelse, vil jeg kontakte FBI og justisdepartementet, skrev Scaramucci, og tagget Priebus.

Dette ble av mange tolket som en anklage mot stabssjefen. Dette blir underbygget av at han ifølge journalist Lizza var tydelig på at han trodde Priebus lekker.

Scaramucci har nå slettet tweeten, og nekter for at han anklaget Priebus, og forklarer i en ny tweet at det hele er en advarsel til alle lekkasjer.

«The Mooch»

Scaramucci – som i telefonsamtalen skal ha omtalt seg selv i tredjeperson som «The Mooch» – ble stadig mer frustrert over at Lizza ikke avslørte sine kilder.

Han vendte etter hvert sinnet mot sjefstrateg Steve Bannon, og sa at han selv, i motsetning til Bannon, ikke hadde et ønske om mediaoppmerksomhet.

«Jeg er ikke Steve Bannon. Jeg prøver ikke å suge min egen kukk», raste Scaramucci.

SKJELT UT: Steve Bannon (til venstre) og Reince Priebus får så det holder av Anthony Scaramucci. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Både Bannon og Priebus har avstått fra å kommentere overfor The New Yorker.

Nå spekulerer flere internasjonale medier – forståelig nok – på om det vil forekomme en overhaling av personellet i Det hvite hus.

Scaramucci har forklart seg selv på Twitter, og sier han noen ganger vil bruke «fargerikt språk».

– Noen ganger bruker jeg fargerikt språk. Jeg vil avstå far denne saken, men ikke gi opp den lidenskapelige kampen for Donald Trumps agenda, skriver «The Mooch».