Det var 15. mars i år at Nadja Savtsjenko igjen skapte overskrifter i Ukraina, etter at det ble kjent at hun hadde tatt med seg pistol og tre håndgranater inn i parlamentet Verkhovna Rada.

Savtsjenko innrømmet at hun hadde tatt med seg våpnene, og at hun hadde gjort dette fordi hun var redd for å bli angrepet. Seinere har den ukrainske statsadvokaten Jurij Lutsenko beskyldt Savtsjenko for å planlegge et kupp og et angrep på parlamentet.

I dag møttes reglementskomiteen i det ukrainske parlamentet, og de vedtok enstemmig å frata Savtsjenko immuniteten og godkjente dermed også en arrestordre på den folkevalgte tidligere helikopterflygeren.

Selv mener hun at hun er utsatt for et plott, og at hun bare spilte med for å vise hvor korrupte ukrainske myndigheter er.

Nadja Savtsjenko mellom representanter for det ukrainske sikkerhetspolitiet, etter at hun torsdag ettermiddag ble arrestert Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Dømt til 22 år i fengsel, av russiske myndigheter

Nadja Savtsjenko ble så torsdag ettermiddag arrestert av representanter for den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU, og valgte frivillig å følge med dem fra parlamentsbygningen til SBUs lokaler like i nærheten.

Nadezjda eller Nadja Savtsjenko er utdannet navigatør til militære helikoptre, og ble verdenskjent etter at prorussiske separatister i juni 2014 arresterte henne utenfor byen Luhansk øst i landet, og deretter overleverte henne til russiske myndigheter.

Hun ble seinere dømt til 22 års fengsel i Russland for å ha deltatt i et angrep der to russiske journalister ble drept.

I konflikt med alle

I mai 2016 ble Nadja Savtsjenko utvekslet med to russiske soldater som Ukraina holdt fanget, og hun har seinere vært svært synlig i det politiske liv i hjemlandet, som medlem av parlamentet. Hun har også vært svært aktiv i arbeidet med å få satt fri andre ukrainere som de prorussiske separatistene holder fanget.

Savtsjenko som fredsmekler - vil forhandle direkte med separatistene

Men hun har også klart å legge seg ut med nesten alle politiske krefter i det ukrainske samfunnet, som hun selv beskylder for korrupsjon og for å gjøre for lite for å få slutt på den fire år lange konflikten øst i landet.

Hun har også anklaget myndighetene og statsadvokat Jurij Lutsenko spesielt for å dekke over drapene som skjedde i forbindelse med opprøret på Maidan i 2014.

Nadja Savtsjenko ble mottatt som en helt da hun kom tilbake fra russisk fangenskap 25. mai 2016 Foto: Efrem Lukatsky / Ap

Samarbeid med de prorussiske separatistene?

Lutsenko på sin side har beskyldt Savtsjenko for å tjene Russlands interesse med den måten hun går fram på.

Nadja Savtsjenko har flere ganger vært inne i de separatistkontrollerte områdene øst i Ukraina og besøkt ukrainske soldater som sitter fengslet der.

Nadja Savtsjenko er populær blant mange ukrainske soldater ved fronten øst i landet Foto: STRINGER / Reuters

Den ukrainske statsadvokaten Jurij Lutsenko hevdet i dag at de våpnene som Savtsjenko hadde tenkt å bruke i forbindelse med angrepet på parlamentet, stammer fra de prorussiske separatistene.

Den ukrainske statsadvokaten Jurij Lutsenko i det ukrainske parlamentet torsdag, mens Nadja Savtsjenko lytter til anklagene han kommer med mot henne Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Mer enn 10000 mennesker har mistet livet i konflikten i Ukraina de siste fire årene, og det er ingen ting som tyder på at noen snarlig løsning er i sikte.

Den glemte krigen

.