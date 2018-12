Savnet teddybjørn kom hjem til jul

Lille julaften på toget hjem fra Edinburgh til Glasgow oppdaget fem år gamle Eva Mackay at teddybjørnen hennes, Frankfurter, var borte fra sekken. Fortvilet gikk hun og moren Cath og lette etter Frankfurter gjennom togets vogner.

– Vi gikk gjennom alle ti vognene på toget og letter etter teddybjørnen. Dette var Evas første gave som min partner hadde kjøpt til henne. Derfor var det viktig for oss å finne Frankfurter. Vi var lei oss for at han plutselig var borte, sier Cath Mackay til BBC.

Men de fant ikke Frankfurter på toget.

#findfrankfurter

I et desperat forsøk for å prøve å finne teddyen, tok Cath i bruk Twitter for første gang. Sammen med et bilde av Frankfurter skrev hun en twitter-melding til togselskapet ScotRail.

– Min datter mistet teddybjørnen sin, Frankfurter, på 1630-toget til Glasgow i dag. Håper Twitter bidra til å hjelpe oss å finne ham. #lostteddy #findfrankfurter.

Plattform ni

På plattform ni på togstasjonen i Edinburgh sattLeyna Russel og hennes åtte år gamle datter Emily seg ned på en benk og ventet på neste tog til Glasgow. De rakk akkurat ikke toget som nettopp hadde gått.

– Det er vanligvis ganske mørkt på denne plattformen, og teddybjørnen var ikke så godt synlig. Men min datter oppdaget den på en benk. Barn kjenner verdien i en teddy, og den så veldig elsket ut, sier Leyna til BBC.

De tok bilde av den forlatte teddybjørnen på benken og delte det på sosiale medier. En fetter til Leyna så innlegget og han hadde også sett innlegget til Cath og koblet dermed disse sammen.

Hjem til jul

De tok Frankfurter og leverte ham til togpersonalet ved ScotRail, som gladelig tok imot teddybjørnen. I førerhuset til lokføreren fikk Frankfurter bli med toget til Glasgow.

– God ettermiddag, folkens. Det var hyggelig å ha selskap på tur til jobb i ettermiddag, tvitret lokføreren. #FindFrankfurter

Frankfurter kom hjem til Glasgow sent på lillejulaften og ble gjenforent med Eva på julaften.

