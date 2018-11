Saudiske søstre funnet døde og sammenteipet i elv i USA

De to jentene, Tala Farea (16) og Rotana Farea (22), flyttet fra Saudi-Arabia til Fairfax i den amerikanske delstaten Virginia i 2015 sammen med sin mor, ifølge amerikanske myndigheter.

Jentene skal nylig ha søkt om politisk asyl i USA. Dagen før de ble funnet døde skal moren deres ha mottatt en telefon fra den saudiarabiske ambassaden med beskjed om å returnere til hjemlandet, skriver nyhetsbyrået AP som siterer kilder i New York-politiet.

Funnet 40 mil hjemmefra

Ifølge AP ble jentene meldt savnet 24. august, før de i forrige uke ble funnet ved bredden av Hudson River i New York. Jentene var fullt på kledd og teipet sammen ansikt til ansikt med gaffateip rundt hoftene.

Etterforskerne har så langt ikke kunnet fastslå dødsårsaken. De fant ingen ytre tegn på vold eller skader på de to søstrene, noe som utelukker teorien om at de kan ha hoppet eller ha blitt kastet fra en bro.

Da var jentene 400 kilometer hjemmefra.

Politiet utelukker verken at jentene har tatt livet av seg selv, eller at de har blitt utsatt for noe kriminelt.

Sluttet på universitetet

I en uttalelse sier den saudiske generalkonsulen at de nå vil støtte og bistå jentenes familie i den tunge tiden. De har ikke kommentert påstandene om at familien skal ha fått ordre om å forlate USA.

Storesøster Rotana var student ved George Mason-universitetet i Fairfax, men hoppet av i vår.

En talsmann for universitetet kaller dødsfallet «tragisk» og sier de samarbeider med politiet.

Ifølge politiet har jentene også tidligere rømt hjemmefra, senest i desember i fjor.

På en pressekonferanse onsdag opplyste etterforskningslederen i New York-politiet at de nå undersøker jentenes bakgrunn på jakt etter en forklaring på hva som har skjedd.

– Jeg er sikker på at vi vil få et klart bilde av hva som har utspilt seg når etterforskningen er ferdig, sier Dermot Shea ifølge BBC.