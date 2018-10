Saudisk prins: – Eg blei forsøkt kidnappa av styresmaktene

Folk som er kritiske til styresmaktene i Saudi-Arabia blir regelmessig utsette for forsøk på kidnapping. Dette er heilt vanleg, hevdar Khaled bin Farhan al-Saud i eit intervju med avisa The Independent.

Teknikken går ut på å lure dei til å stille opp i eit møte der formålet er å bortføre dei, seier han.

Den saudiarabiske journalisten og dissidenten Jamal Khashoggi er ikkje blitt sett sidan han gjekk inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober.

Tyrkiske styresmakter har fortalt amerikanske tenestemenn at dei har video og lydopptak som beviser at Jamal Khashoggi skal ha blitt drepen, ifølgje Washington Post. Saudiske tenestemenn avviser dette.

– Fem kongelege i varetekt

Til The Independent fortel Khaled bin Farhan al-Saud at minst fem kongelege – barneborn av kong Abdul-Aziz – har forsvunne i løpet av den siste veka etter å ha uttalt seg kritisk om Khashoggi-saka. Etter å ha møtt representantar for styresmaktene i Saudi-Arabia er dei straks blitt sette i varetekt. Det er ukjent kvar dei oppheld seg, hevdar han.

Khaled bin Farhan al-Saud seier at han sjølv var nær ved å oppleve det same – ti dagar før Khashoggi forsvann sporlaust.

Ein menneskerettsaktivist held eit bilete av den saudiske journalisten Jamal Khashoggi under ein protestdemonstrasjon utanfor det saudiske konsulatet i Istanbul i Tyrkia 9. oktober. Foto: Osman Orsal / Reuters

– Blei lova «stor sjekk»

Den 41 år gamle prinsen fortel at styresmaktene i Saudi-Arabia hadde lova familien «ein stor sjekk» og millionar av dollar dersom han takka ja til å setje seg på flyet til Egypt for å møte embetsfolk i det saudiske konsulatet i Kairo.

Han blei fortalt at styresmaktene hadde høyrt at han hadde økonomiske problem, og at «dei gjerne ville hjelpe». Dei lova at han ville vere trygg. Men han nekta å dra.

– Over 30 gonger har representantar for styresmaktene bedt meg om eit møte, men eg har nekta kvar gong. Eg veit kva som kan skje dersom eg går inn i ambassaden, seier prinsen.

Han legg til:

– For berre fem dagar sidan prøvde ei gruppe menneske å besøkje kong Salman. Dei sa at dei var redde for framtida for al-Saud sin familie, og dei nemnde Khashoggi-saka. Dei blei alle sette i fengsel, fortel han.

– Alle var redde, seier han.

Kronprinsen av Saudi-Arabia, Mohamed Bin Salman. Foto: Hassan Ammar / AP

– Sett i scene av kronprinsen

The Independent har kontakta ambassaden og styresmaktene i Saudi-Arabia om saka, men har ikkje fått svar. Saudi-Arabia har ei rekkje gonger nekta for at dei har arrestert og bortført folk som er kritiske til regimet.

Men Khaled bin Farhan al-Saud si historie minner om lagnaden til ein annan kongeleg, Sultan bin Turki bin Abdulaziz, som forsvann i 2016 etter å ha kritisert regimet.

Sultan bin Turki sine rådgjevarar fortalde The Independent at prinsen blei lokka til Kairo på eit kongeleg privatfly for å møte far sin, men blei neddopa og sett på eit fly til Saudi-Arabia. Han er truleg i live, men i husarrest. Vennene har ikkje lenger kontakt med han.

Khaled bin Farhan al-Saud trur det som skjer no, er sett i scene av kronprins Mohamed Bin Salman, for å stagge dei som er kritiske til han.