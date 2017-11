Saudiarabisk prins betalte 8 milliarder for å bli satt fri

Offisielt kalles det en kamp mot korrupsjon, men kanskje er det noe helt annet, melder nyhetsbyrået Reuters.

En komite med vide fullmakter

ROJAL KAMP MOT KORRUPSJON: Kong Salman bin Abdulaziz al-Saud tok imot Ukrainas president i begynnelsen av måneden. Foto: BANDAR AL-JALOUD / AFP

Tidligere i høst opprettet Saudi-Arabias kong Salman bin Abulaziz al-Saud en såkalt anti-korrupsjonskomite.

Den ble ledet av hans favorittsønn, kronprins Mohammed bin Salman.

Han er 32 år gammel, og har samlet svært mye makt i sine hender etter at han for tre år siden begynte å klatre mot toppen i Saudi-Arabia.

Komiteen jobbet raskt, og den hadde fullmakt til å etterforske saker, utstede arrestordre, og å beslaglegge eiendom.

En finere type fengsel

EKSKLUSIVT FENGSEL: De om lag 200 arresterte ble samlet på luksushotellet Ritz Carlton i Riyadh. Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP

I september ble religiøse og intellektuelle motstandere fengslet.

I begynnelsen av måneden ble det kjent at om lag 200 mennesker i Saudi-Arabias fremste elite var arrestert og samlet i luksushotellet Ritz Carlton i Riyadh.

Blant de arresterte var 11 prinser, fire ministre, titalls tidligere ledende politikere og tjenestemenn i tillegg til forretningsfolk.

Penger hjelper

FRIHETENS PRIS: Den saudiarabiske prinsen Miteb bin Abdullah har sluppet ut fra fangenskap etter å ha betalt staten mer enn 8 milliarder kroner. Foto: Philippe Wojazer / Reuters

I dag kommer så nyheten om at prins Meteb bin Abdullah er satt fri etter å ha gått med på å betale mer enn en milliard amerikanske dollar eller godt over 8 milliarder norske kroner til den saudiarabiske staten.

– Ifølge avtalen innrømmer prinsen å ha stått bak tilfeller av korrupsjon, sier en saudiarabisk tjenestemann til Reuters.

Vedkommende hevder at prins Miteb var anklaget for underslag og for å ha gitt store kontrakter til sine egne firmaer. En av kontraktene skal ha hatt en verdi på mer enn 80 milliarder kroner, og skal ha dreid seg om sambandsutstyr og militært beskyttelsesutstyr.

Anklagene mot andre av de arresterte skal dreie seg om bestikkelser, utpressing og ulovlige utbetalinger i forbindelse med statlige kontrakter.

Påstandene kan ikke bekreftes på annet hold.

For å styrke makt?

INTERN KAMP: Observatører mener at prins Mohammed bin Salman styrker sin maktposisjon gjennom arrestasjonene. Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP

I juni klarte prins Mohammed bin Salman å konkurrere ut sin eldre fetter Mohammed bin Nayef i kampen om å arve kronen i kongedømmet.

Ifølge Reuters bruker han nå den populære kampen mot korrupsjon til å fjerne det som kan være de siste hindringene på veien mot å bli Saudi-Arabias neste konge.

Nyhetsbyrået mener også at hele anti-korrupsjonskampanjen kan ha blitt satt i gang for å sikre kronprinsens grep om makten.

Maktkampen er muligens viktigere enn de store pengebeløpene i et land der noen milliarder fra eller til ikke spiller så stor rolle.

I hvert fall ikke blant de kongelige.