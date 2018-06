Ifølge avisen Makka skal fem internasjonale selskaper som er eksperter på slike jobber, ha søkt om oppdraget, melder Bloomberg. Anonyme kilder sier til avisen at en beslutning om hvem som får jobben skal tas innen tre måneder, noe som betyr at kanalen kan stå klar om et års tid.

Myndighetene i Saudi-Arabia har ikke kommentert saken og gjorde heller ikke det da planene ble kjent i april i år.

Medier reporterer at kanalen skal bli rundt 60 kilometer lang, 200 meter bred og mellom 15 og 20 meter dyp, melder tv-kanalen Al Arabiya. Kanalen skal følge grensen mellom de to landene.

I praksis blir det da slik at landet Qatar blir en øy og blir ytterligere isolert i striden med nabolandene.

Anklager Qatar for å støtte terror

I juni i fjor kuttet flere av nabolandene, Saudi-Arabia, Libya, Jemen, Egypt, Bahrain og De forente emirater, alle diplomatiske bånd til Qatar. De lukket også alle land-, sjø- og luftfartsforbindelser. Landene krever blant annet at Qatar stenger tv-kanalen Al Jazeera, bryter båndene til Iran og slutter å støtte opposisjonen i andre land i regionen.

Qatars utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani mener nabolandene tegner et terroristbilde av alle som er annerledes enn dem. Foto: AFP

Qatars utenriksminister tilbakeviste anklagene og sa at de skyldes en misforståelse og desinformasjon.

Konflikten tilspisset seg ytterligere i juni i år. Da truet saudiarabiske myndigheter med militær handling mot Qatar, samtidig som de ba Frankrikes president Emmanuel Macron om å ta grep for å forhindre at Qatar får kjøpe et russisk luftforsvarssystem.